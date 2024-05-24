ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ເລືອກເອົາ 4 ໝວດບັນຫາເພື່ອຊັກຖາມ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ຈະສະຫງວນເວລາ 2 ມື້ເຄິ່ງ ເພື່ອການເຄື່ອນໄຫວຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ, ໂດຍເລີ່ມແຕ່ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ມິຖຸນາ ຮອດຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ມິຖຸນາ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນໂດຍຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຍົກອອກມາໃນວັນທີ 23 ພຶດສະພາ, ຕາມນັ້ນແລ້ວ, 4 ໝວດຂົງເຂດ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຄັດເລືອກເພື່ອນຳມາຊັກຖາມ, ລວມມີ: ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ການກວດສອບບັນຊີ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ; ວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.
ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານ, ຫົວໜ້າຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ 4 ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ຈະຕອບຄຳຊັກຖາມຕໍ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງວາລະຊັກຖາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼື ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບສິດ, ຈະສືບຕໍ່ເຮັດແຈ້ງບັນດາບັນຫາ ເຊິ່ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ມີຄວາມສົນໃຈຊັກຖາມ.