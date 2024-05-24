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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 7, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊ​າດ​ຊຸດ​ທີ XV ເລືອກ​ເອົາ 4 ໝວດບັນ​ຫາ​ເພື່ອ​ຊັກ​ຖາມ

4 ໝວດຂົງເຂດ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຄັດເລືອກເພື່ອນຳມາຊັກຖາມ, ລວມມີ: ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ການກວດສອບບັນຊີ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ; ວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ໃນວັນທີ 24 ພຶດສະພາ (ພາບ: quochoi.vn)

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV  ຈະສະຫງວນເວລາ 2 ມື້ເຄິ່ງ ເພື່ອການເຄື່ອນໄຫວຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ, ໂດຍເລີ່ມແຕ່ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ມິຖຸນາ ຮອດຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ມິຖຸນາ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນໂດຍຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຍົກອອກມາໃນວັນທີ 23 ພຶດສະພາ, ຕາມນັ້ນແລ້ວ, 4 ໝວດຂົງເຂດ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຄັດເລືອກເພື່ອນຳມາຊັກຖາມ, ລວມມີ: ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ການກວດສອບບັນຊີ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ; ວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.

ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານ, ຫົວໜ້າຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ 4 ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ຈະຕອບຄຳຊັກຖາມຕໍ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງວາລະຊັກຖາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼື ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບສິດ, ຈະສືບຕໍ່ເຮັດແຈ້ງບັນດາບັນຫາ ເຊິ່ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ມີຄວາມສົນໃຈຊັກຖາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ລັດ​ເຊຍ Vladimir Putin ເຊັນລັດ​ຖະ​ບັນ​ຍັດ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ ຢືດ​ຊັບ​ສິນ ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ລັດ​ເຊຍ Vladimir Putin ເຊັນລັດ​ຖະ​ບັນ​ຍັດ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ ຢືດ​ຊັບ​ສິນ ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ອາເມລິກາ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໄດ້ອາຍັດຊັບສິນທີ່ມີມູນຄ່າ 300 ຕື້ USD ຂອງ ທະນາຄານສູນກາງ ລັດເຊຍ ຄືສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄຳສັ່ງລົງໂທດ ເມື່ອ ລັດເຊຍ ເປີດບັ້ນຮົບການທະຫານພິເສດ ຢູ່ ຢູແກຼນ.
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