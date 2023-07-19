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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 5 ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ລາວ ຊຸດ​ທີ IX ຮັບ​ຮອງ​ເອົາຫຼາຍ​ເນື​ອ​ໃນ​ສຳ​ຄັນ

ພາຍຫຼັງໂຮມປະຊຸມເປັນເວລາ 17 ວັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ, ຮອດຕອນບ່າຍ ວັນທີ 18 ກໍລະກົດ, ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ສະພາແຫ່ງຊາດລາວຊຸດທີ IX ກໍອັດລົງ.
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ສະພາແຫ່ງຊາດລາວຊຸດທີ IX ອັດລົງ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ກໍລະກົດ (ພາບ:Lao News Agency)

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີອັດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ນີ້ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນເງິນຕາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ກໍຄື ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍຕີລາຄາສູງຕໍ່ເລື່ອງ ລັດຖະບານ ລາວ ຮັບຮອງເອົາຫຼາຍມາດຕະການບໍລິຫານ, ຊີ້ນຳປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ເພື່ອພື້ນຖານເສດຖະກິດບັນລຸໄດ້ລະດັບການເຕີບໂຕ 4,8%, ຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບໃຊ້ການບໍລິໂພກພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສົ່ງອອກ, ເພີ່ມການເກັບງົບປະມານ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຍຸດທະສາດພັດທະນາແຮ່ທາດຮອດປີ 2030 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2040; ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຍຸດທະສາດຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ; ຮັບຮອງເອົາຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງນ້ຳ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ຮອດປີ 2030 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2040. ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ຂອງ ລາວ ຍັງພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍໃໝ່ ແລະ ກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ 10 ສະບັບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ອາ​ໄລ​ຫາ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ລະ​ຊົນ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ​ຢູ່ ກົນ​ດາວ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ອາ​ໄລ​ຫາ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ລະ​ຊົນ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ​ຢູ່ ກົນ​ດາວ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງກໍ່ໄດ້ຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາ ທ່ານອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່ ເລຮົ່ງຟອງ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ນັກວິລະຊົນກຳລັງປະກອບອາວຸດປະຊາຊົນ ຫວໍທິເຊົາ
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