ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ຊຸດທີ IX ຮັບຮອງເອົາຫຼາຍເນືອໃນສຳຄັນ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີອັດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ນີ້ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນເງິນຕາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ກໍຄື ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍຕີລາຄາສູງຕໍ່ເລື່ອງ ລັດຖະບານ ລາວ ຮັບຮອງເອົາຫຼາຍມາດຕະການບໍລິຫານ, ຊີ້ນຳປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ເພື່ອພື້ນຖານເສດຖະກິດບັນລຸໄດ້ລະດັບການເຕີບໂຕ 4,8%, ຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບໃຊ້ການບໍລິໂພກພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສົ່ງອອກ, ເພີ່ມການເກັບງົບປະມານ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຍຸດທະສາດພັດທະນາແຮ່ທາດຮອດປີ 2030 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2040; ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຍຸດທະສາດຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ; ຮັບຮອງເອົາຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງນ້ຳ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ຮອດປີ 2030 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2040. ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ຂອງ ລາວ ຍັງພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍໃໝ່ ແລະ ກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ 10 ສະບັບ.