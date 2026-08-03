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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ວິ​ສາ​ມັນ​ຄັ້ງ​ປະ​ຖົມ​ມະ​ເລິກ: ຍົກ​ສູງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ສ້າງ​ກົດ​ໝາຍ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຕ້ອງ​ຍົກ​ສູງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ສ້າງ​ກົດ​ໝາຍ, ເພື່ອ​ກົດ​ໝາຍ​, ມະ​ຕິ​ແຕ່​ລະ​ສະ​ບັບ​ພາຍຫຼັງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປະ​ກາດ​ຈະ​ແກ້​ໄຈ​ຈຸດ​ອຸດ​ຕັນ, ລຸ​ລ່ວງ​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງ ແລະ ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ໃໝ່​ໃຫ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ.
  ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ (ພາບ: VNA)  

ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 2 ສິງ​ຫາ, ຢູ່​ຫໍ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ໄດ້​ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ຄະ​ນະ​ພັກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກັບ​ບັນ​ດາ​ຫົວ​ໜ້າ​ກຸ່ມ​ພັກ, ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ, ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຄະ​ນະ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ບັນ​ດາ​ແຂວງ, ນະ​ຄອນ​ເພື່ອ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ບາງ​ເນື້ອ​ໃນ​ຈຸດ​ສຸມ​ກ່ອນກອງ​ປະ​ຊຸມ​ວິ​ສາ​ມັ​ນ​ຄັ້ງ​ປະ​ຖົມ​ມະ​ເລິກ, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XVI.

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ, ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 3 ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ XIV ຜ່ານ​ມາ​ໄດ້​ຕັດ​ສິນຫຼາ​ຍ​ແຜນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ໃຫຍ່, ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຕໍ່​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ. ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຮຽກ​ຮ້ອງ ບັນ​ດາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຊີ້​ຂາດ​ຂອງ​ສູນ​ກາງຕ້ອງ​ສ້າງ​ບາດ​ກ້າວ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ. ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຕ້ອງ​ຍົກ​ສູງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ສ້າງ​ກົດ​ໝາຍ, ເພື່ອ​ກົດ​ໝາຍ​, ມະ​ຕິ​ແຕ່​ລະ​ສະ​ບັບ​ພາຍຫຼັງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປະ​ກາດ​ຈະ​ແກ້​ໄຈ​ຈຸດ​ອຸດ​ຕັນ, ລຸ​ລ່ວງ​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງ ແລະ ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ໃໝ່​ໃຫ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ. ຢູ່ກອງ​ປ​ະ​ຊຸ​ມ​ວິ​ສາ​ມັ​ນ​ຄັ້ງ​ນີ້, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຈະ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ 33 ເນື້ອ​ໃນ​ໃນ​ນັ້ນ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ 15 ສະ​ບັບ, ມະ​ຕິ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ 4 ສະ​ບັບ; ປະ​ກອບ​ຄຳ​ເຫັນ​ໃສ່​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ 7 ສະ​ບັບ, ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ, ຕັດ​ສິນ​ວຽກ​ງານ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ສິດ​ອຳ​ນາດ ແລະ ຕັດ​ສິນ 6 ເນື້ອ​ໃນ​ສຳ​ຄັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ສັງ​ຄົມ, ການ​ລົງ​ທຶນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ : ຍູ້​ໄວ​ການ​ຈັດ​ແບ່ງ, ປ່ອຍ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ : ຍູ້​ໄວ​ການ​ຈັດ​ແບ່ງ, ປ່ອຍ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ

ທ່​ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສະ​ເໜີ​ບັນ​ດາ​ກະ​ຊວງ, ສຳ​ນັກ​ງານ ແລະ ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຕີ​ລາ​​ຄາຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັດ​ນາ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ເຕີບ​ໂຕ​ເພື່ອ​ມີ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ, ພ້ອມ​ທັງ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຮັກ​ສາ​ການ ຄວບ​ຄຸມ​ໄພ​ເງິນ​ເຟີ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ.
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