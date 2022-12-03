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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ລັດ​ຖະ​ບານ: ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຕ້ອງ​ໃຫ້​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ທຸກ​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງ​ເພື່ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພັນ​ທະ​ບັດ

ໜ່ວຍປະຕິບັດງານໄດ້ ແລະ ພວມເຮັດວຽກກັບບັນດານະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ, ບາງທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ມີໂຄງການອະສັງຫາລິມະຊັບຂຶ້ນກັບສູນກາງ, ບາງທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີໂຄງການອະສັງຫາລິມະຊັບ ເພື່ອແນະນຳການແກ້ໄຂ, ຊ່ວຍໃຫ້ວິສາຫະກິດຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ເຮັດວຽກກັບບັນດາວິສາຫະກິດ ເພື່ອກຳໄດ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

ໜ່ວຍປະຕິບັດງານໄດ້ ແລະ ພວມເຮັດວຽກກັບບັນດານະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ, ບາງທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ມີໂຄງການອະສັງຫາລິມະຊັບຂຶ້ນກັບສູນກາງ, ບາງທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີໂຄງການອະສັງຫາລິມະຊັບ ເພື່ອແນະນຳການແກ້ໄຂ, ຊ່ວຍໃຫ້ວິສາຫະກິດຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ເຮັດວຽກກັບບັນດາວິສາຫະກິດ ເພື່ອກຳໄດ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

  ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວລັດຖະບານ ປະຈຳເດືອນ ພະຈິກ (ພາບ: VGP)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 1 ທັນວາ, ຢູ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວລັດຖະບານ ປະຈຳເດືອນພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ໝາກຜົນຂອງການປະຕິບັດວຽກງານຂອງໜຸ່ວຍປະຕິບັດງານ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນການສຳຫຼວດກວດກາບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດ ສຳລັບຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບ, ບັນດາໂຄງການອາສັງຫາລິມະຊັບ, ບັນດາມາດຕະການເພື່ອຮັກສາຕະຫຼາດຫຼັກຊັບວິສາຫະກິດມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ປອດໄສ. ໜ່ວຍປະຕິບັດງານໄດ້ ແລະ ພວມເຮັດວຽກກັບບັນດານະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ, ບາງທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ມີໂຄງການອະສັງຫາລິມະຊັບຂຶ້ນກັບສູນກາງ, ບາງທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີໂຄງການອະສັງຫາລິມະຊັບ ເພື່ອແນະນຳການແກ້ໄຂ, ຊ່ວຍໃຫ້ວິສາຫະກິດຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ເຮັດວຽກກັບບັນດາວິສາຫະກິດ ເພື່ອກຳໄດ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ສະເໜີແນະວິທີມາດຕະການຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບ ມີການພັດທະນາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ປອດໄສ. ກ່ຽວກັບວິທີການຮັກສາຕະຫຼາດຫຼັກຊັບວິສາຫະກິດເປັນປົກກະຕິ ແລະ ປອດໄພ, ໃນນັ້ນມີບັນຫາສຳຄັນແມ່ນຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງນັກລົງທຶນ, ຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດຖະບານ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ມະຕິເພີ່ມທະວີລັກສະນະເປີດເຜີຍ, ໂປງໄສຂອງຕະຫຼາດ, ແກ້ໄຂບັນຫາອ່ອນແອກໍ່ຄືປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງນັກລົງທຶນ, ເດັດດ່ຽວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດໃຫ້ບຸລິມະສິດນຳໃຊ້ທຸກແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງບັນດານັກລົງທຶນ, ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງນັກລົງທຶນໃນບໍ່ວ່າສະພາບການໃດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ຄັດຄ້ານເລື່ອງ ໄຕ້ຫວັນຊ້ອມຮົບຍິງລູກປືນແທ້ຢູ່ ບາບິ່ງ

ຫວຽດນາມ ຄັດຄ້ານເລື່ອງ ໄຕ້ຫວັນຊ້ອມຮົບຍິງລູກປືນແທ້ຢູ່ ບາບິ່ງ

ດັ່ງທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນມາເປັນຫຼາຍເທື່ອແລ້ວວ່າ, ເລື່ອງ ໄຕ້ຫວັນ ຈັດການຊ້ອມຮົບຍິງລູກປືນແທ້ຢູ່ເຂດທະເລອ້ອມແອ້ມ ບາບິ່ງ...
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