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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 55 ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ: ຍົກ​ລະ​ດັບ​ອົງ​ການ​ຕາງ​ໜ້າ ​ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລ້ວ, ການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມມາດຕາຈຳນວນໜຶ່ງຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມປະຈຳຕ່າງປະເທດ ຕໍ່ກັບບັນດາການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາຂອງສະພາບການໂລກ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຸດ.
  ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 55 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ (ພາບ: TTXVN)  

ບົດບາດຂອງອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຕ່າງປະເທດ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຜູ້ຄົນນຳສະເໜີຂ່າວເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນຜູ້ເປີດທາງອີກດ້ວຍ. ນີ້ແມ່ນຄຳເຫັນຂອງທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເມື່ອປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຕ່າງປະເທດ ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 55 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ມີນາ.

ຕາມທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລ້ວ, ການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມມາດຕາຈຳນວນໜຶ່ງຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມປະຈຳຕ່າງປະເທດ ຕໍ່ກັບບັນດາການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາຂອງສະພາບການໂລກ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຸດ. ທ່ານກ່າວວ່າ:

ສະເໜີໃຫ້ວິເຄາະຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ່າໃນສະພາບການບັນດາສັນຍາການຄ້າເສລີນັ້ນ  ບົດບາດຂອງອົງການຕາງໜ້າປະຈຳຕ່າງປະເທດ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຜູ້ນຳສະເໜີຂ່າວເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນຜູ້ເປີດທາງອີກດ້ວຍ. ຕ້ອງເພີ່ມເຕີມຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການຕາງໜ້າໃນການແຈ້ງເຕືອນໂດຍໄວກ່ຽວກັບບັນດາຮົ້ວກີດຂວາງດ້ານເຕັກນິກ, ບັນດາເຫດຮ້ອງຟ້ອງການອາລັກຂາດ້ານການຄ້າສຳລັບສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ, ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ວິສາຫະກິດພາຍໃນປະເທດ ເປັນເຈົ້າການໃນການຮັບມື.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັ້ນເຄື່ອນ​ໄຫວ ຊົ່ວ​ໂມງ​ເພື່ອໜ່ວ​ຍໂລກ ປີ 2026 ດ້ວຍສານ ປະ​ດິດ​ຄິດ​ສ້າງ​ສີ​ຂຽວ - ອະ​ນາ​ຄົດສີ​ຂຽວ

ບັ້ນເຄື່ອນ​ໄຫວ “ຊົ່ວ​ໂມງ​ເພື່ອໜ່ວ​ຍໂລກ” ປີ 2026 ດ້ວຍສານ “ປະ​ດິດ​ຄິດ​ສ້າງ​ສີ​ຂຽວ - ອະ​ນາ​ຄົດສີ​ຂຽວ”

ເຫດການລວມມີພິທີປຸກລະດົມ ແລະ ງານແຂ່ງຂັນແລ່ນຢູ່ຖະໜົນຄົນຍ່າງ ຈິງກົງເຊີນ, ຕາແສງ ໄຕໂຮ່, ນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ, ພ້ອມກັບການແຂ່ງຂັນແລ່ນແບບທາງໄກໃນ ແຟຼດຟອມ 84Race ແຕ່ວັນທີ 21 ມີນາ ຫາວັນທີ 11 ເມສາ 2026.
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