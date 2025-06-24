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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 12 ຂອງ​ກຸ່ມ​ປະ​ຕິ​ບັດວຽກ​ງານ​ສ້າງ​ແຜນ​ການ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ປະ​ຊາ​ຄົມ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ສັງ​ຄົມ ອາ​ຊຽນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງພາຍໃນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 12 ຂອງ ກຸ່ມປະຕິບັດວຽກງານສ້າງແຜນການຍຸດທະສາດ ປະຊາຄົມວັດທະນະທຳ ສັງຄົມ ອາຊຽນ (ASCC).
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP/TG)

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ຫວູຈຽນທັ້ງ ຖືວ່າ ການຮັບຮອງເອົາວິໄສທັດ ປະຊາຄົມອາຊຽນ 2045 ພ້ອມກັບບັນດາຍຸດທະສາດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການສຳຜັດຢ່າງເປັນເຈົ້າການຂອງອາຊຽນ, ຮັບມືກັບໂລກເຕັມໄປດ້ວຍການຜັນແປ. ເນື້ອໃນຂອງບັນດາເອກະສານຍຸດທະສາດໄດ້ສືບທອດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຜົນສຳເລັດທີ່ບັນລຸໄດ້, ຮັກສາຄຸນຄ່າຫຼັກແຫຼ່ງຂອງ ອາຊຽນ, ພ້ອມທັງເປີດຫຼາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືພາຍໃນກຸ່ມ ແລະ ນອກກຸ່ມ, ຍົກສູງຖານະບົດບາດ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງ ຂອງ ຫວຽດນາມຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ຢູ່ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ສຳເລັດຂອງແຜນການປະຕິບັດແຜນສັງລວມວັດທະນະທຳສັງຄົມ ອາຊຽນ 2025 ລະດັບຊາດ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນສ້າງແຜນການໃໝ່ເພື່ອປະຕິບັດແຜນການຍຸດທະສາດປະຊາຄົມວັດທະນະທຳ ສັງຄົມ ອາຊຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໂຮມ 3 ແຂວງນາມດິງ, ຮ່ານາມ ແລະ ນິງບິ່ງ ເຂົ້າກັນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ຕ້ອງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຮູບແບບພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງການບໍລິຫານເຂດ

ໂຮມ 3 ແຂວງນາມດິງ, ຮ່ານາມ ແລະ ນິງບິ່ງ ເຂົ້າກັນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ຕ້ອງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຮູບແບບພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງການບໍລິຫານເຂດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ມິຖຸນານີ້, ຢູ່ນະຄອນ ນາມດິງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກຄອມມູນິດຫວຽດນາມ ໂຕເລີ່ມ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານສູນກາງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບບັນດາຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ນາມດິງ, ຮ່ານາມ, ນິງບິ່ງ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການປະຕິບັດມະຕິ, ບົດສະຫຼຸບຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ແລະ ວຽກງານສໍາຄັນຈໍານວນໜຶ່ງກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນ ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນບໍລິເວນ 3 ແຂວງ.
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