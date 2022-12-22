ຂ່າວສານ
ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍົກສູງກຳລັງແຮງການຕໍ່ສູ້ດ ຮັກສາຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເມືອງ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ
78 ປີຜ່ານມາ, ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພັກ, ຕໍ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ; ຍົກສູງເຈດຈຳນົງສູ້ຮົບຢ່າງອົງອາດກ້າຫານ, ຄວາມສະຫຼາດຫຼັກແຫຼມ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ຕັ້ງໜ້າສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າເປັນເຈົ້າຂອງວິທະຍາສາດ ແລະ ສິລະປະການທະຫານ; ເພິ່ງຕົນເອງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ມານະພະຍາຍາມສູ້ຊົນຜ່ານຜ່າທຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ. ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ, ປ້ອງກັນພັກ, ປ້ອງກັນລະບອບ, ປົກປັກຮັກສາຜົນງານແຫ່ງການປະຕິວັດ ແລະ ຊີວິດສັນຕິພາບຂອງປະຊາຊົນ… ແມ່ນໜ້າທີ່ອັນສັກສິດຂອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນປັດຈຸບັນ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມການທະຫານ ແລະ ການເມືອງທົ່ວກອງທັບປີ 2022 ເຊິ່ງດຳເນີນໃນວັນທີ 20 ທັນວາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ເລຂາຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
“ທົ່ວກອງທັບຕ້ອງມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຊາບຊຶມການປະຕິບັດແນວທາງທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນຊາດ, ທົ່ວປວງຊົນທຳການຕໍ່ສູ້, ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນສະພາບການໃໝ່ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ; ຍົກສູງປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນໃນການຄຸ້ມຄອງລັດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຊາດໃນທຸກຂັ້ນ. ສະເໜີກົນໄກທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລະບົບການເມືອງຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມການກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງພື້ນຖານທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນຊາດຢ່າງໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ການປ້ອງກັນທະຫານເຂດ, ເຂດປ້ອງກັນໃນທຸກຂັ້ນໃຫ້ໝັ້ນແກ່ນ. ຄົ້ນຄວ້າ, ດັດປັບກົນໄກ, ຈັດແບ່ງກຳລັງໃຫ້ເໝາະສົມກັບຂະບວນວິວັດປັບປຸງການຈັດຕັ້ງກອງທັບໃນສະພາບການໃໝ່; ສ້າງທ່າຮົບປ້ອງກັນຊາດ, ປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ, ຊາຍແດນ, ເຂດທະເລໝູ່ເກາະຂອງຊາດຢ່າງໝັ້ນຄົງ.”
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ກໍສະເໜີໃຫ້ກອງທັບ ຈົ່ງຍົກສູງຄຸນນະພາບສັງລວມກຳລັງແຮງສູ້ຮົບ; ເປັນເຈົ້າການຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແບບໃໝ່, ສູ້ຮົບກັບທຸກຮູບແບບສົງຄາມເຕັກໂນໂລຢີສູງ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ໃນສະພາບການໃໝ່, ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ ແລະ ພວມສຸມກຳລັງ ສ້າງກອງທັບໃຫ້ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ. ນີ້ກໍແມ່ນປະຖົມປັດໄຈເພື່ອປັບປຸງພື້ນຖານທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນຊາດ, ທົ່ວປວງຊົນທຳການຕໍ່ສູ້, ສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດ ຫວຽດນາມ ສັງຄົມນິຍົມ ໄວ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງ.