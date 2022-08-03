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ຂ່າວສານ

ກອງປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສ​ະ​ພາບ​ການ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ - ສັງ​ຄົມ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ ແລະ 7 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ 2022

ເດືອນກໍລະກົດ ແລະ 7 ເດືອນຜ່ານມາ, ເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ໄພເງິນເຟີ້ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ, ຮັບປະກັນການເຕີບໂຕ, ຮັບປະກັນຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່, ລະບົບສະໜອງແຮງງານມີການຟື້ນຟູຢ່າງວ່ອງໄວ; ຄວາມເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນໄດ້ຮັບການຮັກສາ; ການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້…
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ສິງຫາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມເດືອນກໍລະກົດ ແລະ 7 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022; ສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດມະຕິຂອງລັດຖະບານ; ສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19. ກ່າວຄຳເຫັນໄຂວາລະປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ເດືອນກໍລະກົດ ແລະ  7 ເດືອນຜ່ານມາ, ເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ໄພເງິນເຟີ້ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ, ຮັບປະກັນການເຕີບໂຕ, ຮັບປະກັນຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່, ລະບົບສະໜອງແຮງງານມີການຟື້ນຟູຢ່າງວ່ອງໄວ; ຄວາມເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນໄດ້ຮັບການຮັກສາ; ການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້… ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ໃນເດືອນສິງຫາ ແລະ ຊຸມເດືອນຕໍ່ໄປ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງ 4 ປັດໄຈຄວນສຸມໃສ່ປະຕິບັດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ນັ້ນແມ່ນ: ຮັກສາສະຖຽນລະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຮັບປະກັນການເຕີບໂຕ, ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່; ຄວາມເປັນປົກກະຕິຢູ່ຕະຫຼາດແຫ່ງຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເພດລາຄາສິນຄ້າຍຸດທະສາດ; ຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມປອດໄພໃນສັງຄົມ; ຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຍົກສູງຊີວິດທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວວ່າ : 

"ກ່ຽວກັບບັນດາໜ້າທີ່ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂຕົ້ນຕໍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ສືບຕໍ່ຮັກສາພື້ນຖານເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້; ສຸມໃສ່ປະຕິບັດໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ້ດີ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍູ້ແຮງການສ້າງໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຄືນໃໝ່, ປ່ຽນໃໝ່ ຮູບແບບການເຕີບໂຕ, ເພີ່ມທະວີການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ນະວັດຕະກຳ; ສຸມໃສ່ພັດທະນາວັດທະນະທຳສັງຄົມ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ. ເພີ່ມທະວີການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ, ປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້. ຍູ້ແຮງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຫັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ, ເປັນເພື່ອນທີ່ດີ, ຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງປະຊາຄົມໂລກ. ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ ແລະ ເປັນເຈົ້າຕົນເອງຕິດພັນກັບການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ແທດຈິງ, ກວ້າງເລິກ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ."

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປ່ອຍເງິນລົງທຶນສາທາລະນະ ແລະ ສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດ 3 ແຜນງານເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ, ໃນນັ້ນມີບັນດາໂຄງການຄື: ການລົບລ້າງຄວາມອຶດຫີວ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ; ກໍ່ສ້າງຊົນນະບົດໃໝ່; ແລະພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢູ່ເຂດປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ເຂດພູດອຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າ​ງ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 55

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າ​ງ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 55

ວັນທີ 3 ສິງຫາ, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນຄັ້ງທີ 55 (AMM - 55) ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ປະເທດກຳປູເຈຍ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ.
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ບໍລິການຮູບພາບ


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