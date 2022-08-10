ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມ CEO ເດືອນ ສິງຫາ - 2022: Petrovietnam ຮັກສາຈັງຫວະການເຕີບໂຕຂອງຕົນ
ໂດຍສະເພາະໃນເດືອນ ກໍລະກົດ, ລາຄານ້ໍາມັນດິບຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສັບສົນ ແລະ ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຈະສືບຕໍ່ຫຼຸດລົງ. ລາຄານ້ຳມັນ Brent ສະເລ່ຍເດືອນ ກໍລະກົດ ຫຼຸດລົງ 9% ເມື່ອທຽບໃສ່ເດືອນ ມິຖຸນາ. ໃນຕົ້ນເດືອນ ສິງຫາ, ລາຄານ້ຳມັນສືບຕໍ່ຫຼຸດລົງ ແລະ ຕົກຕໍ່າສຸດນັບແຕ່ກ່ອນສົງຄາມລັດເຊຍ-ຢູແກນ. ລາຄາສະເລ່ຍຂອງຜະລິດຕະພັນນໍ້າມັນໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ຍັງຫຼຸດລົງ 13 - 22% ເມື່ອທຽບກັບສະເລ່ຍໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 2022. ນອກນັ້ນ, ການລະດົມພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ອາຍແກັສ ຍັງຕໍ່າເມື່ອທຽບໃສ່ແຜນການ, ຄາດວ່າ ໃນຊຸມເດືອນຕໍ່ໜ້າ ຄວາມຕ້ອງການ ອາຍແກັສ ເພື່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ອາດຈະຕ່ຳລົງ ເພາະໃນລະດູຝົນຈະໃຫ້ບຸລິມະສິດໃນການລະດົມພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ. ລາຄາ ຝຸ່ນຕົກຢູ່ໃນທ່າອ່ຽງ, ການຊື້ຂາຍຊ້າ, ຕະຫຼາດກັບຄືນສູ່ການສະໜອງເກີນ...
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດ້ວຍບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຜັນແປຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສົ່ງເສີມລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າທັງໝົດຂອງຂະແໜງການທີ່ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງແຮງ, ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ Petrovietnam ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ປະຕິກິລິຍາຢ່າງທັນການ ແລະ ຄ່ອງແຄ້ວຕໍ່ການຜັນແປ, ນຳໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຈາກຜົນສະທ້ອນທາງລົບ, ນຳໃຊ້ກາລະໂອກາດຕະຫຼາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຮັກສາການເຄື່ອນໄຫວຜະລິດ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເຕັກນິກ, ການຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນດິບໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ບັນລຸ 0,9 ລ້ານໂຕນ, ລື່ນກາຍ 19% ຂອງແຜນການເດືອນ ກໍລະກົດ; ໂດຍທົ່ວໄປ 7 ເດືອນບັນລຸ 6,38 ລ້ານໂຕນ, ລື່ນກາຍ 22% ຂອງແຜນການ 7 ເດືອນ ແລະ ເທົ່າກັບ 73% ຂອງແຜນການໃນປີ 2022.
ຄຽງຄູ່ກັບນັ້ນ, ການຜະລິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃນ 7 ເດືອນໄດ້ລື່ນກາຍ 8% ຂອງແຜນການ, ຜະລິດທາດ ໂປຼຕີນ ໄດ້ລື່ນກາຍ 9% ຂອງແຜນການ. ການຜະລິດ ແລະ ສະໜອງ ອາຍແກັສ, ໄຟຟ້າ, ພະລັງງານອື່ນໆ ລ້ວນແຕ່ຢູ່ໃນລະດັບສູງ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຢ່າງຄົບຖ້ວນ; ຜ່ານນັ້ນປະກອບສ່ວນຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານຕະຫຼາດ, ສະຖຽນລະພາບດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານແຫ່ງຊາດ ແລະ ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ. ການຜະລິດ ແລະ ເຮັດທຸລະກິດໃນຂົງເຂດເຫຼົ່ານີ້ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ບັນທຶກຜົນດີພໍສົມຄວນ.
ບັນດາໂຄງການນ້ຳມັນ ອາຍແກັສ ທີ່ດຳເນີນຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ.
ການເຄື່ອນໄຫວຂຸດຄົ້ນນ້ໍາມັນ ອາຍແກັສ ຢູ່ບໍ່ນຳ້ມັນ ຊົງໂດກ.
ບັນດາເປົ້າໝາຍດ້ານການເງິນຂອງກຸ່ມຍັງຄົງເປັນບວກ, ຮັກສາຈັງຫວະການເຕີບໂຕສູງ. ລາຍຮັບລວມຂອງກຸ່ມບໍລິສັດໃນ 7 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ຄາດຄະເນບັນລຸໄດ້ 547,700 ຕື້ດົ່ງ, ລື່ນແຜນການ 7 ເດືອນ 64%, ບັນລຸໄດ້ 98% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ 56% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2021. ການປະກອບສ່ວນງົບປະມານຂອງທົ່ວກຸ່ມໃນ 7 ເດືອນແມ່ນ ຄາດວ່າບັນລຸ 79,6 ຕື້ດົ່ງ, ສູງກວ່າແຜນການ 7 ເດືອນ 74%, ເພີ່ມຂຶ້ນ 23% ເມື່ອທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2022 ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ 47% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2021.
ເດືອນ ກໍລະກົດ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ທັນການ. ກຸ່ມບໍລິສັດໄດ້ອອກຄຳສັ່ງກ່ຽວກັບການຕິດຕາມຕະຫຼາດ, ເພີ່ມທະວີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມປອດໄພຕະຫຼອດປີ 2022. ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ 2022, ກຸ່ມບໍລິສັດໄດ້ມີການພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບບັນດາກົນໄກທີ່ສົມບູນ ແລະ ນະໂຍບາຍພັດທະນາຂະແໜງ ນ້ໍາມັນ ອາຍແກັສ, ການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນ້ໍາມັນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍກົງຢູ່ໃນບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງກຸ່ມ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ຊີ້ນຳ, ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ Petrovietnam ເລແມ້ງຮຸ່ງ ຕີລາຄາສະພາບລວມຂອງການເຄື່ອນໄຫວຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນຂອງກຸ່ມໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ແລະ 7 ເດືອນຕົ້ນປີ, ໄດ້ຮັບຮູ້ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງທົ່ວລະບົບໃນປີທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສະພາບການຜັນແປ.
ທ່ານຫົວໜ້າກຸ່ມຍັງໄດ້ຊີ້ນຳບາງເນື້ອໃນສະເພາະຄື:ສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂ ເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດສຳເລັດການເພີ່ມທະວີການສະຫງວນ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນຜະລິດຕະພັນໃຫ້ສູງສຸດ; ເພີ່ມທະວີການແກ້ໄຂເພື່ອຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນອາຍແກັສ, ການກັ່ນຕອງນ້ຳມັນ ແລະ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ຝຸ່ນ, ການບໍລິການດ້ານວິຊາການ; ເສີມສ້າງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການເຊື່ອມໂຍງ, ຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຍາດແຍ່ງກາລະໂອກາດເພີ່ມຂະໜາດ, ພ້ອມທັງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການລົງທຶນ ແລະ ໂຄງການສຳຄັນ; ສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກງານວິທະຍາສາດໄລຍະຍາວ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ, ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃຫ້ແກ່ບັນດາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ເມື່ອຂະແໜງດັ້ງເດີມໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ; ກຸ່ມບໍລິສັດທັງສຸມໃສ່ປະຕິບັດໂຄງການຫັນເປັນ ດີຈີຕອນ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຮງງານທີ່ສະຫຼາດ, ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່. ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຕີລາຄາ ເພື່ອເຮັດສຳເລັດຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ (ສະບັບປັບປຸງ), ເອກະສານນິຕິກຳກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວນ້ຳມັນ ອາຍແກັສ; ອັບເດດສະຖານະການລາຄານ້ຳມັນທີ່ຈະລົງມືກໍ່ສ້າງ, ຄາດວ່າແຜນການໃນປີ 2023./.
ປະຕິບັດ: ຮຸ່ງເກື່ອງ