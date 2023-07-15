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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມ AMM-56: ອາເມລິກາ ເນັ້ນຫນັກຢ່າງແຮງເຖິງບົດບາດໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ

ສ່ວນທ່ານນາງ Retno Marsudi, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ປາດຖະຫນາຢາກໃຫ້ ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ສະຫນັບສະຫນູນບົດບາດໃຈກາງ ແລະ ຖານະ “ໃຈກາງການເຕີບໂຕ”ຂອງ ອາຊຽນ.
ບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. ພາບ: TTXVN

ວັນທີ 14 ກໍລະກົດ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງ ຈາກາຕາ ປະເທດ ອິນໂດເນຊຍ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາ, ທ່ານ Antony Blinken ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າ: ອາຊຽນ -ອາເມລິກາ ແມ່ນໃຈກາງໃນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ວໍຊິງຕັນ ຢູ່ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ -ປາຊີຟິກ. ທ່ານ Antony Blinken ຮຽກຮ້ອງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ອາເມລິກາ -ອາຊຽນ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມມານະພະຍາຍາມ ເພື່ອພ້ອມກັນແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍສັບສົນພວມຜົນສະທ້ອນເຖິງພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ.

ສ່ວນທ່ານນາງ Retno Marsudi, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ປາດຖະຫນາຢາກໃຫ້ ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ສະຫນັບສະຫນູນບົດບາດໃຈກາງ ແລະ ຖານະ “ໃຈກາງການເຕີບໂຕ”ຂອງ ອາຊຽນ. ທ່ານນາງ Retno Marsudi ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປີນີ້ ອາຊຽນ ເລີ່ມຕົ້ນການສົມທົບປະຕິບັດວິໄສທັດ ອາຊຽນ ແລະ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ -ປາຊີຟິກ (AOIP) ກັບທຸກຄູ່ຮ່ວມມື, ໃນນັ້ນ ມີ ອາເມລິກາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

AMM – 56 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມກ່ຽວຂ້ອງ: ຮັດແຄບຄວາມແຕກໂຕນກັນ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື

AMM – 56 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມກ່ຽວຂ້ອງ: ຮັດແຄບຄວາມແຕກໂຕນກັນ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື

ວັນທີ 14 ກໍລະກົດ, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ຄັ້ງທີ 56 (AMM-56) ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ອັດລົງພາຍຫຼັງໄດ້ໂຮມປະຊຸມທາງການເປັນເວລາ 4 ວັນ (ແຕ່ວັນທີ 11 – 14 ກໍລະກົດ), ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ.
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