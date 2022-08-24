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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມ AEM 54 ຈະສຸມໃສ່ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຂອງ ອາຊຽນ

ບົດຖະແຫຼງຂ່າວຂອງກະຊວງການຄ້າ ກຳປູເຈຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປະເທດນີ້ພວມຊັບຊ້ອນເພື່ອຈັດກອງປະຊຸມບັນດາລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 54 (AEM 54) ຢູ່ແຂວງ ຊຽມຣຽບ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 – 18 ກັນຍາ. ໂຄງການດຳເນີນງານຂອງ AEM 54 ໄດ້ສຸມໃສ່ການເຕີບໂຕໃນພາກພື້ນ, ຟື້ນຟູເສດຖະກິດພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ການແລກປ່ຽນການຄ້າກັບບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດແຖວໜ້າ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Samdeck Techo Hunsen ຈະເປັນປະທານພິທີໄຂ AEM 54 ຈະຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 14 ກັນຍາ. ກອງປະຊຸມມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ຂຶ້ນກັບ 10 ປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແຕ່ວັນທີ 16 – 18 ກັນຍາ, ບັນດາລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ຈະດຳເນີນບັນດາການປຶກສາຫາລືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຄື: ຈີນ, ສ. ເກົາຫຼີ, ຍີ່ປຸ່ນ, ອົດສະຕາລີ, ນິວຊີແລນ, ອິນເດຍ, ອາເມລິກາ, ການາດາ, ລັດເຊຍ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໃນຂອບເຂດຂໍ້ຕົກລົງຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານພາກພື້ນ (RCEP) ແລະ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊີຕາເວັນອອກ (EAS). AEM 54 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ ອາຊຽນ, ຟື້ນຟູເສດຖະກິດພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ການພົວພັນເສດຖະກິດ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືນອກອາຊຽ

AEM 54 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ ອາຊຽນ, ຟື້ນຟູເສດຖະກິດພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ການພົວພັນເສດຖະກິດ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືນອກອາຊຽນ.

   

ບົດຖະແຫຼງຂ່າວຂອງກະຊວງການຄ້າ ກຳປູເຈຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປະເທດນີ້ພວມຊັບຊ້ອນເພື່ອຈັດກອງປະຊຸມບັນດາລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 54 (AEM 54) ຢູ່ແຂວງ ຊຽມຣຽບ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 – 18 ກັນຍາ. ໂຄງການດຳເນີນງານຂອງ AEM 54 ໄດ້ສຸມໃສ່ການເຕີບໂຕໃນພາກພື້ນ, ຟື້ນຟູເສດຖະກິດພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ການແລກປ່ຽນການຄ້າກັບບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດແຖວໜ້າ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Samdeck Techo Hunsen ຈະເປັນປະທານພິທີໄຂ AEM 54 ຈະຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 14 ກັນຍາ. ກອງປະຊຸມມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ຂຶ້ນກັບ 10 ປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແຕ່ວັນທີ 16 – 18 ກັນຍາ, ບັນດາລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ຈະດຳເນີນບັນດາການປຶກສາຫາລືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຄື: ຈີນ, ສ. ເກົາຫຼີ, ຍີ່ປຸ່ນ, ອົດສະຕາລີ, ນິວຊີແລນ, ອິນເດຍ, ອາເມລິກາ, ການາດາ, ລັດເຊຍ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໃນຂອບເຂດຂໍ້ຕົກລົງຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານພາກພື້ນ (RCEP) ແລະ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊີຕາເວັນອອກ (EAS).

        AEM 54 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ ອາຊຽນ, ຟື້ນຟູເສດຖະກິດພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ການພົວພັນເສດຖະກິດ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືນອກອາຊຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ - ລາວ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດຍຸຕິທຳ, ກົດໝາຍ

ຫວຽດນາມ - ລາວ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດຍຸຕິທຳ, ກົດໝາຍ

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານ ຟານດິ່ງຈາກ, ຫົວໜ້າຄະນະການເມືອງພາຍໃນສູນກາງ ປາດຖະໜາຢາກການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງອົງການນີ້ນັບມື້ນັບມືປະສິດທິຜົນກ່ວາ, ພິເສດໃນຂົງເຂດບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານຍຸຕິທຳ.
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