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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມສ້າງແຜນຮ່າງສະຫຼຸບ 10 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດຍຸດທະສາດປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນສະພາບການໃໝ່

ມະຕິສູນກາງພັກຄັ້ງທີ 8 ຊຸດທີ XI ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນສະພາບການໃໝ່ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຍິ່ງ, ຍົກອອກແນວທາງ, ຈິນຕະນາການໃໝ່, ແມ່ນບາດກ້າວບຸກທະລຸກ່ຽວກັບການນຳພາຂອງພັກ.

ມະຕິສູນກາງພັກຄັ້ງທີ 8 ຊຸດທີ XI ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນສະພາບການໃໝ່ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຍິ່ງ, ຍົກອອກແນວທາງ, ຈິນຕະນາການໃໝ່, ແມ່ນບາດກ້າວບຸກທະລຸກ່ຽວກັບການນຳພາຂອງພັກ.

    

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ

(ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະຊີ້ນຳການສ້າງແຜນຮ່າງ “ສະຫຼຸບມະຕິສູນກາງພັກຄັ້ງທີ 8 ຊຸດທີ XI ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນສະພາບການໃໝ່, ໄດ້ຈັດວາລະປະຊຸມເທື່ອທີ 2 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ.

ມະຕິສູນກາງພັກຄັ້ງທີ 8 ຊຸດທີ XI ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນສະພາບການໃໝ່ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຍິ່ງ, ຍົກອອກແນວທາງ, ຈິນຕະນາການໃໝ່, ແມ່ນບາດກ້າວບຸກທະລຸກ່ຽວກັບການນຳພາຂອງພັກ ຕໍ່ພາລະກິດປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ ໃນສະພາບການໃໝ່. ທີ່ກອງປະຊຸມໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ກໍລະກົດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໜ່ວຍຮຽບຮຽງຈົ່ງຮັບເອົາຄຳເຫັນເພື່ອສ້າງໂຄງຮ່າງບົດລາຍງານໃຫ້ສົມບູນແບບ. ໃນນັ້ນຕ້ອງເນັ້ນໜັກເຖິງຜົນສຳເລັດພາຍຫຼັງໄລຍະ 10 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດມະຕິສູນກາງພັກຄັ້ງທີ 8, ປະກອບສ່ວນນຳມາເຊິ່ງໝາກຜົນສຳຄັນດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ ແລະ ອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

WHO ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນວຽກງານເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ

WHO ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນວຽກງານເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ

ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ WHO; ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ຫ້ອງການ WHO ປະຈຳທິດຕາເວັນຕົກມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ແລະ ຫ້ອງການ WHO ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະລິນຍາເອກ Takeshi Kasai ສືບຕໍ່ຕີລາຄາສະພາບໂລກລະບາດຢ່າງທັນການ.
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