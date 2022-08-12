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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ “ຮ່າໂນ້ຍ - ວຽງຈັນ, ການຮ່ວມມືພ້ອມກັນພັດທະນາ”

ກອງປະຊຸມແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ວິສາຫະກິດສອງທ້ອງຖິ່ນພົບປະ, ແລກປ່ຽນ ແລະ ແບ່ງປັນບັນດາຂໍ້ມູນຂ່າວທີ່ມີປະໂຫຍດກ່ຽວກັບກາລະໂອກາດລົງທຶນ, ແມ່ນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດໄດ້ພົບປະ...

ກອງປະຊຸມແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ວິສາຫະກິດສອງທ້ອງຖິ່ນພົບປະ, ແລກປ່ຽນ ແລະ ແບ່ງປັນບັນດາຂໍ້ມູນຂ່າວທີ່ມີປະໂຫຍດກ່ຽວກັບກາລະໂອກາດລົງທຶນ, ແມ່ນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດໄດ້ພົບປະ...

    

ທ່ານ ຫງວຽນແມ້ງກ່ວຽນ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ກ່າວຄຳເຫັນທິ່ພິທິ

ວັນທີ 10 ສິງຫາ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ຮ່າໂນ້ຍ - ວຽງຈັນ, ການຮ່ວມມືພ້ອມກັນພັດທະນາ”. ທ່ານ ຫງວຽນແມ້ງກ່ວຽນ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງປະຊຸມແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ວິສາຫະກິດສອງທ້ອງຖິ່ນພົບປະ, ແລກປ່ຽນ ແລະ ແບ່ງປັນບັນດາຂໍ້ມູນຂ່າວທີ່ມີປະໂຫຍດກ່ຽວກັບກາລະໂອກາດລົງທຶນ, ແມ່ນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດໄດ້ພົບປະ, ຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນຫຼາຍຂົງເຂດທ່າແຮງຂອງສອງທ້ອງຖິ່ນ. ທ່ານ ຫງວຽນແມ້ງກ່ວຽນ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

        “ການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອແນໃສ່ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ, ເງື່ອນໄຂເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງບັນດາສະມາຄົມ, ວິສາຫະກິດຂອງສອງນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈຮ່ວມມືມິດຕະພາບ ແລະ ສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ໃນການລົງທຶນລະຫວ່າງບັນດາສະມາຄົມ, ວິສາຫະກິດຂອງນະຄອນຫຼວງສອງປະເທດ. ບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ຜ່ານກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງບັນດາກອງປະຊຸມລົງນາມບັນດາບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ, ໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ລົງນາມ 3 ສະບັບ ແລະ ບັນດານັກລົງທຶນ, ບັນດາສະຫະສະມາຄົມ, ວິສາຫະກິດ ຈະສືບຕໍ່ພົບປະ, ແລກປ່ຽນ, ເຊື່ອມຕໍ່ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ”,

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ອວຍ​ພອນ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ສູງ ຍີ່​ປຸ່ນ Hidehisa Otsuji

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ອວຍ​ພອນ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ສູງ ຍີ່​ປຸ່ນ Hidehisa Otsuji

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເຊື້ອເຊີນທ່ານ Hidehisa Otsuji ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນສະພາສູງ ຍີ່ປຸ່ນ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ.
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