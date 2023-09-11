Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການນິວເດລີ

ສິ່ງທີ່ເປັນໜ້າສົນໃຈທີ່ສຸດຂອງຖະແຫຼງການແມ່ນເນື້ອໃນທັງໝົດຂອງເອກະສານລ້ວນ ແຕ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮັບຮອງເອົາດ້ວຍຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມກັບ 21 ປະເທດສະມາຊິກ.
ການນຳບັນດາປະເທດ ອິນເດຍ, ອາເມລິກາ, ບຣນຊິນ, ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ, ສິງກະໂປ, ບັງກະລາເທດ... ທີ່ພິທີສະເໜີຕົວ ສະຫະພັນເຊື້ອເພິງຊີວະພາບທົ່ວໂລກ (ພາບ:ANI)

ບັນດາການນຳຂອງກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາ ແລະ ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນ ແຖວໜ້າຂອງໂລກ (G20), ວັນທີ 9 ກັນຍາ, ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການ ນິວເດລີ ໃນວັນເຮັດວຽກທຳອິດຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ພວມຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດ ອິນເດຍ.

ສິ່ງທີ່ເປັນໜ້າສົນໃຈທີ່ສຸດຂອງຖະແຫຼງການແມ່ນເນື້ອໃນທັງໝົດຂອງເອກະສານລ້ວນ ແຕ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮັບຮອງເອົາດ້ວຍຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມກັບ 21 ປະເທດສະມາຊິກ. ເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ໃນປະຫວັດສາດ G20, ຖະແຫຼງການຂອງບັນດາການນຳບໍ່ມີຄຳໝາຍເຫດໃນ ໜ້າສຸດທ້າຍ ຫຼື ການສະຫລຸບຂອງປະທານ.

ຖະແຫຼງການຮ່ວມໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກຸ່ມ G20 ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາເພີ່ມທະວີ ແລະ ປະຕິຮູບບັນດາທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍ, ຮັບຮູ້ຂໍ້ສະເໜີທີ່ຍົກອອກບັນດາ ຂໍ້ກຳນົດໜັກແໜ້ນກ່ວາ ກ່ຽວກັບເງິນເອເລັກໂຕນິກ, ຮຽກຮ້ອງເພີ່ມລະດັບຄວາມມານະພະຍາຍາມມຸ່ງໄປເຖິງການຫລຸດຜ່ອນໄຟຟ້າຈາກຖ່ານຫີນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫາງ​ສຽງ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຊົ​ມ​ເຊີຍ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ສ້າງ​ຕັ້ງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ

ຫາງ​ສຽງ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຊົ​ມ​ເຊີຍ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ສ້າງ​ຕັ້ງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ພວມທຳການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ນີ້ແມ່ນເຫດການປະຫວັດສາດໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ເມື່ອສອງປະເທດຕົກລົງສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານເພື່ອສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ເລື່ອງຍົກລະດັບການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ພວມດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກສື່ມວນຊົນ ແລະ ຫາງສຽງ ອາເມລິກາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top