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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນການສຶກສາວິຊາຊີບລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ”

ກອງປະຊຸມສຳມະນາແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທຳອິດໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳໃນຂົງເຂດການສຶກສາວິຊາຊີບ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນປີ 2022.
  ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ (ພາບ: TTXVN)  

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນການສຶກສາວິຊາຊີບລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ”, ໂດຍກະຊວງແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບສະຖານທູດ ອັງກິດ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ກຸມພາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ກອງປະຊຸມສຳມະນາແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທຳອິດໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳໃນຂົງເຂດການສຶກສາວິຊາຊີບ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນປີ 2022. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານ Ian Frew, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ, ຢືນຢັນວ່າ:

“ປີ 2023 ເປັນປີສ້າງຂີດໝາຍ 50 ປີແຫ່ງວັນ ອັງກິດ ແລະ  ຫວຽດນາມ ສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ, ແລະ ການສຶກສາຍາມໃດກໍ່ແມ່ນຂົງເຂດຫຼັກແຫຼ່ງລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ. ຍົກສູງຄຸນນະພາບການບຳລຸງສ້າງດ້ານທັກສະ ຈະປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແບບຍືນຍົງ, ຍົກສູງການແກ່ງແຍ້ງຂອງຕະຫຼາດກວ່າອີກ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ເຫັນແຜນການກະທຳໂດຍໄວ ດ້ວຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອັງກິດ ແລະ  ຫວຽດນາມ, ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບທັກສະວິຊາຊີບ ແລະ ວິວັດການຮ່ວມມືໄລຍະຍາວຢູ່ ຫວຽດນາມ”.

ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການສຶກສາວິຊາຊີບຢູ່ ອັງກິດ ໄດ້ແບ່ງປັນບັນດາບົດຮຽນ, ປະສົບການໃນເລື່ອງຊຸກຍູ້ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງວິສາຫະກິດເຂົ້າໃນການສຶກສາວິຊາຊີບ, ຊຸກຍູ້ເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ…

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄະ​ນະ​ກູ້​ໄພ​ກູ້​ຊີບກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຕິ​ບັດ​ສຳ​ເລັດ​ໜ້າ​ທີ່ ຢູ່​ຕວັກ​ກີ

ຄະ​ນະ​ກູ້​ໄພ​ກູ້​ຊີບກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຕິ​ບັດ​ສຳ​ເລັດ​ໜ້າ​ທີ່ ຢູ່​ຕວັກ​ກີ

ໃນ 10 ວັນທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດ ແລະ ຊອກຫາຢູ່ສະຖານທີ່ ກ່ວາ 31 ແຫ່ງ ແລະ ກຳນົດໄດ້ 15 ທີ່ຕັ້ງມີຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຖືກທັບຖົມ ຍ້ອນເຫດໄພພິບັດແຜ່ນດິນໄຫວ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ປະຕິບັດການສົມທົບກັບ ບັນດາປະເທດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງການຊອກຫາ, ນຳໃຊ້ໝາວິຊາການ, ອຸປະກອນການກວດຊອກຫາຂອງທະຫານຊ່າງແສງດ້ວຍຮູບ, ຣາດາ.
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