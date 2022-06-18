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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ປະຕິບັດສຳເລັດໂຄງການດຳເນີນງານດ້ວຍຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ

ຄຽງຄູ່ກັບວຽກງານນິຕິບັນຍັດ, ຕິດຕາມກວດກາ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປະກາດໃຊ້ຫຼາຍລັດຖະນະໂຍບາຍທີ່ສຳຄັນ.

ຄຽງຄູ່ກັບວຽກງານນິຕິບັນຍັດ, ຕິດຕາມກວດກາ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປະກາດໃຊ້ຫຼາຍລັດຖະນະໂຍບາຍທີ່ສຳຄັນ.

    

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ກ່າວຄຳເຫັນອັດກອງປະຊຸມ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດໂຄງການດຳເນີນງານດ້ວຍຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ. ຄຽງຄູ່ກັບວຽກງານນິຕິບັນຍັດ, ຕິດຕາມກວດກາ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປະກາດໃຊ້ຫຼາຍລັດຖະນະໂຍບາຍທີ່ສຳຄັນ, ພິເສດແມ່ນບັນດາມະຕິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງເຖິງວິວັດການຟື້ນຟູ, ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ.

ທ່ານນາງ ຫງວຽນເຟືອງຖຸຍ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາລັດຖະນະໂຍບາຍມີຜົນສັກສິດຢ່າງແທດຈິງຕ້ອງມີການຮ່ວມເດີນທາງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກັບລັດຖະບານ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນໃນການຕິດຕາມກວດກາ:

        “ກອງປະຊຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຄັ້ງນີ້ໄດ້ຕັດສິນຫຼາຍໂຄງການລົງທຶນສຳຄັນມີຄວາມໝາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນໄລຍະພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໄລຍະຕໍ່ໄປຂອງປະເທດຊາດ. ດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈສູງຂອງລັດຖະບານ, ດ້ວຍຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າບັນດາໂຄງການນີ້ຈະໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຖືກກັບຄວາມຄືບໜ້າ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສະພາແຫ່ງຊາດກໍ່ຈະຕິດຕາມກວດກາເປັນປະຈຳເພື່ອໃຫ້ບັນດາໂຄງການນີ້ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ຕ້ອນຮັບລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ ລາວ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ຕ້ອນຮັບລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ ລາວ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ຊົມເຊີຍ ແລະ ຕີລາຄາສູງບັນດາຜົນງານສຳຄັນ ແລະ ຮອບດ້ານເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວອ້າຍນ້ອງບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
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