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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານກ່ຽວກັບຄົນພິການປີ 2022 ແລະ ທິດທາງ, ໜ້າທີ່ໃຫ້ປີ 2023

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ລາຄາສູງບົດບາດຂອງສະມາຄົມນັກຮົບເກົ່າ ຫວຽດນາມ, ສະເໜີໃຫ້ສະມາຄົມຈົ່ງປະຕິບັດບົດບາດແກ່ນສານດ້ານການເມືອງເປັນຢ່າງດີກວ່າ.
  ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ (ພາບ: TTXVN)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດສະມາຄົມນັກຮົບເກົ່າຄັ້ງທີ 7, ອາຍຸການ 2022 – 2027 ຖືກໄຂຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່. ພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມນີ້ຍັງມີການນຳ, ອະດີດການນຳພັກ, ລັດ, ນັກປະຕິວັດຜູ້ອາວຸດໂສ, ນັກວິລະຊົນປະກອບອາວຸດປະຊາຊົນ, ນັກວິລະຊົນອອກແຮງງານ... ພ້ອມກັບຜູ້ແທນກວ່າ 500 ທ່ານ ທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ສະມາຊິກອະດີດນັກຮົບກວ່າ 3 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວປະເທດ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ລາຄາສູງບົດບາດຂອງສະມາຄົມນັກຮົບເກົ່າ ຫວຽດນາມ, ສະເໜີໃຫ້ສະມາຄົມຈົ່ງປະຕິບັດບົດບາດແກ່ນສານດ້ານການເມືອງເປັນຢ່າງດີກວ່າ, ເພີ່ມທະວີກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ເສີມຂະຫຍາຍສິດເປັນເຈົ້າຂອງປະຊາຊົນ… ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍ, ໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງປະເທດຊາດໃນໄລຍະໃໝ່ຢ່າງມີໄຊ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

“ສະມາຄົມນັກຮົບເກົ່າທຸກຂັ້ນ ຕ້ອງຂຸດຄົ້ນທຸກແຫຼ່ງກຳລັງ ແລະ ນະໂຍບາຍບຸລິມະສິດຂອງລັດສຳລັບນັກຮົບເກົ່າຢ່າງສຸດຂີດ; ຍູ້ແຮງ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບຂະບວນການ “ນັກຮົບເກົ່າຊ່ວຍເຫຼືອກັນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ເຮັດເສດຖະກິດເກັ່ງ”. ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງບັນດາບໍລິເວນຫຍຸ້ງຍາກ, ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼິກກວ່າເກົ່າ; ລະດົມກຳລັງໃຈບັນດາຫົວໜ່ວຍ, ສ່ວນບຸກຄົນເປັນນັກຮົບເກົ່າທີ່ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ, ບືນຕົວຂຶ້ນສ້າງຄວາມຮັ່ງມີຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ; ຖືເປັນສຳຄັນເລື່ອງທະວີຄູນຮູບແບບ, ແບບຢ່າງດີເດັ່ນ”.

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນນະທາດທະຫານລຸ່ງ ໂຮ່, ມູນເຊື້ອ “ຈົ່ງຮັກພັກດີ - ສາມັກຄີ - ເປັນແບບຢ່າງ - ປ່ຽນແປງໃໝ່”, ສ້າງສະມາຄົມນັກຮົບເກົ່າທຸກຂັ້ນໃຫ້ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງຢ່າງຮອບດ້ານ, ປະຕິບັດທຸກໜ້າທີ່ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ”, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໄດ້ສະຫຼຸບ, ຕີລາຄາໝາກຜົນການປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທົ່ວປະເທດສະມາຄົມຮັກຮົບເກົ່າ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 9, ກຳນົດທິດທາງ, ເປົ້າໝາຍ, ໜ້າທີ່, ມາດຕະການແກ້ໄຂໃນອາຍຸການທີ 7 ໄລຍະ 2022 – 2027, ຜ່ານນັ້ນ, ສືບຕໍ່ຢືນຢັນທີ່ຕັ້ງ, ບົດບາດ ແລະ ບັນດາການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງສະມາຄົມນັກຮົບເກົ່າ ຫວຽດນາມ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອັງກິດ ແລະ UNICEF ອຸປະຖຳເຄື່ອງອຸປະກອນການແພດມີມູນຄ່າ 500.000 ປອນໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ

ອັງກິດ ແລະ UNICEF ອຸປະຖຳເຄື່ອງອຸປະກອນການແພດມີມູນຄ່າ 500.000 ປອນໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ

ອັງກິດ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ໜູນຊ່ວນການຟື້ນຟູລະບົບ ແລະ ການບໍລິການດ້ານການແພດຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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