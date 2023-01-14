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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຂະແໜງກະສິກຳ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ທົ່ວຂະແໜງກະສິກຳ, ຊົນນະບົດ ສ້າງແຜນການ, ແຜນງານລະອຽດ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໜ້າທີ່, ວຽກງານຈຸດສຸມ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈີງ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳຢູ່ກອງປະຊຸມ  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳຢູ່ ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຂະແໜງກະສິກຳ ໂດຍກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນ.

ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ຂອງທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ, ພິເສດແມ່ນຂະແໜງກະສິກຳ, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ປ່ຽນແປໃໝ່ປະດິດຄິສ້າງຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນ ເຂົ້າໃນຜົນງານການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມລວມ ຂອງທົ່ວປະເທດໃນປີ 2022.

ປີ 2023 ເພື່ອສູ້ຊົນເປົ້າໝາຍບັນລຸລະດັບການເຕີບໂຕ GDP ຂອງຂະແໜງ ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 3,5%, ວົງເງິນສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ສິນໃນນ້ຳຕ້ອງບັນລຸໃຫ້ໄດ້ 55 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ ຂຶ້ນໄປ, ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ທົ່ວຂະແໜງກະສິກຳ, ຊົນນະບົດ ສ້າງແຜນການ, ແຜນງານລະອຽດ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໜ້າທີ່, ວຽກງານຈຸດສຸມ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ແມ່ນສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ວາງແຜນພັດທະນາຂົງເຂດວັດຖຸດິບ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາ, ນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຕິດພັນກັບການພັດທະນາກະສິກຳ ກັບການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ຕອບສະໜອງແຫຼ່ງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາກະສິກຳ.

ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານປີ 2022 ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານປີ 2023 ຂອງຂະແໜງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ຫວຽດນາມ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂະແໜງສຸມໃສ່ລະດົມທຸກແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກະຊວງກໍ່ຮີບເຮັ່ງຍື່ນສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄົມມະນາຄົມທາງບົກຕໍ່ຂັ້ນມີສິດອຳນາດ, ສຸມໃສ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ການເຄື່ອນໄຫວຂົນສົ່ງ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂົນສົ່ງຂອງ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານປີ 2022, ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ ປີ 2023 ຂອງຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານປີ 2022, ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ ປີ 2023 ຂອງຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ

ທ່ານ ຫວໍວັນເທືອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ປີ 2022, ວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນ, ແມ່ນຄວາມມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດບົດບາດນຳໜ້າຂອງການສ້າງ ແລະ ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ.
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