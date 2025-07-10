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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຮຽກຮ້ອງເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕ່ໍ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ ກໍ່ເນັ້ນໜັ້ກເຖິງບັນດາບຸລິມະສິດ ໃນການຮ່ວມມືທີ່ແທ້ຈິງຄືການເຊື່ອມຕໍ່, ການຄຳ້ປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານ ສະບຽງອາຫານ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ການສຶກສາ, ການແພດສາທາລະນະສຸກ ແລະດິນຟ້າອາກາດ.
ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 58 (ພາບ: TTXVN)

ກ່າວຄຳເຫັນທີພິທີໄຂກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 58 ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ກໍລະກົດຢູ່ ມາເລເຊຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim ໄດ້ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແລະ ເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນ ຕ້ອງສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຍ້ອນວ່າມີແຕ່ພ້ອມກັນກະທຳ, ອາຊຽນຈຶ່ງອາດສາມາດ ນຳຈິດໃຈສາມັກຄີກາຍເປັນໝາກຜົນຢ່າງລະອຽດ ແລະ ແທດຈິງໃຫ້ແກ່ພາກພື້ນ,.

ບັນດາເຄື່ອງມືທີ່ເປັນມູນເຊື້ອໄດ້ຊ່ວຍສ້າງການເຕີບໂຕ ປັດຈຸບັນໄດ້ນຳໃຊ້ເພື່ອ ສ້າງກຳລັງດັນ, ປິດລ້ອມ ແລະ ຈຳກັດ. ພາສີອາກອນ, ການຈຳກັດການສົ່ງອອກນຳເຂົ້າ ແລະ ຮົ້ວກີດຂວາງໃນການລົງທຶນປັດຈຸບັນ ກາຍເປັນເຄື່ອງມືທີ່ແຫຼມຄົມຂອງການແກ້ງແຍ້ງທາງພູມີສາດການເມືອງ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນພາຍຸພັດຜ່ານ ນີ້ແມ່ນສະພາບອາກາດໃໝ່ຂອງຍຸກສະໄໝພວກເຮົາ. ອາຊຽນຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບຕົວຈິງນີ້ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈພ້ອມກັນກະທຳດ້ວຍວິໄສທັດທີ່ຍາວໄກ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ ກໍ່ເນັ້ນໜັ້ກເຖິງບັນດາບຸລິມະສິດ ໃນການຮ່ວມມືທີ່ແທ້ຈິງຄືການເຊື່ອມຕໍ່, ການຄຳ້ປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານ ສະບຽງອາຫານ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ການສຶກສາ, ການແພດສາທາລະນະສຸກ ແລະດິນຟ້າອາກາດ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ທຸກຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ອາຊຽນ ຕ້ອງມີຜົນປະໂຫຍດລະອຽດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນພາກພື້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 1, ສະ​ພາ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 1, ສະ​ພາ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ຂອງສະພາເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ກໍລະກົດ ທີ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ປະທານສະພາເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ.
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