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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມຜູ້ປະຈຳການຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ, ສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງວຽກງານຕໍ່ສູ້, ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ, ສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້, ແມ່ນຕ້ອງສືບຕໍ່ປະຕິບັດຢ່າງຍາວນານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 22 ພະຈິກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ, ສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ (ຄະນະຊີ້ນຳ), ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງວຽກງານຕໍ່ສູ້, ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ, ສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້, ແມ່ນຕ້ອງສືບຕໍ່ປະຕິບັດຢ່າງຍາວນານ, ຄົ້ນຄວ້າກົດໝາຍ, ບັນດາກົນໄກນະໂຍບາຍເພື່ອໃຫ້ມີມາດຕະການທີ່ຖືກຕ້ອງ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຢືນຢັນວ່າ, ວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ, ສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ ໄດ້ປະຕິບັດນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ, ມີບົດຮຽນຫຼາຍຢ່າງຕື່ມອີກ; ຕ້ອງສ້າງທິດສະດີກ່ຽວກັບພາລະກິດປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ, ສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ຂອງ ຫວຽດນາມ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຕ້ອງຄົ້ນຄວ້າ, ສະເໜີ, ເພີ່ມເຕີມ, ດັດປັບກົດໝາຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ. ຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ, ສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ ຕ້ອງສືບຕໍ່ມີການແນະນຳລະອຽດກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ຂອງຄະນະຊີ້ນຳການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ, ສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງເງິນລົງທຶນ FDI ຢູ່ ຫວຽດນາມ ຍັງຮັກສາເປັນປົກກະຕິ, ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບທົ່ວໂລກ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງເງິນລົງທຶນ FDI ຢູ່ ຫວຽດນາມ ຍັງຮັກສາເປັນປົກກະຕິ, ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບທົ່ວໂລກ

WB ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳສືບຕໍ່ແມ່ນຂົງເຂດດຶງດູດ FDI ຕົ້ນຕໍເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ແລະ ຂົງເຂດນີ້ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ.
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