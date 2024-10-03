ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍປື້ມສຸຂະພາບເອເລັກໂຕນິກ ແລະ ສະໜອງໃບຊີວະປະຫວັດໃນແອັບ VneID
ຕອນບ່າຍວັນທີ 02 ຕຸລາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ປະທານຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກຜັນຂະຫຍາຍການທົດລອງປື້ມສຸຂະພາບເອເລັກໂຕນິກ ແລະ ສະໜອງໃບຊີວະປະຫວັດໃນແອັບ VneID ໃນທົ່ວປະເທດ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ແຂວງ, ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂັ້ນແຂວງ, ຕາແສງ.
ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຖືວ່າ, ກອງປະຊຸມໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍສຳຄັນໃນການຫັນປະເທດຊາດເປັນດີຈີຕອນ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການບໍລິການທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ຜ່ານນັ້ນ, ປະກອບສ່ວນສ້າງລັດຖະບານດີຈີຕອນ, ສັງຄົມດີຈີຕອນ, ພົນລະເມືອງດີຈີຕອນ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2030, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນປະກອບ 30% ໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
ຕາມກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ມາຮອດປະຈຸບັນ, ການຜັນຂະຫຍາຍປື້ມສຸຂະພາບເອເລັກໂຕນິກ ໄດ້ສ້າງຂໍ້ມູນປື້ມສຸຂະພາບເອເລັກໂຕນິກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນກວ່າ 32 ລ້ານຄົນແລ້ວ, ໃນນັ້ນ, ມີພົນລະເມືອງ 14,6 ລ້ານຄົນໄດ້ນຳປື້ມສຸດຂະພາບເອເລັກໂຕນິກເຂົ້າໃນແອບ VneID.