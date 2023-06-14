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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມປະຈຳປີຄັ້ງທີ 42 ຂອງຄະນະກຳມະການ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໄພທຳມະຊາດ

ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືບັນດາເນື້ອໃນ: ອັບເດດຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດສັນຍາ ອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພທຳມະຊາດ ແລະ ຮັບມືດ່ວນ (AADMER) ໄລຍະ 2021 – 2025.
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳປີຄັ້ງທີ 42 ຂອງຄະນະກຳມະການ ສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໄພທຳມະຊາດ (ACDM) ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມກ່ຽວຂ້ອງ. ນີ້ແມ່ນເຫດການນອນໃນຂອບເຂດປີ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນປະທານ ໃນການຮ່ວມມື ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໄພທຳມະຊາດ ປີ 2023.

        ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືບັນດາເນື້ອໃນ: ອັບເດດຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດສັນຍາ ອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພທຳມະຊາດ ແລະ ຮັບມືດ່ວນ (AADMER) ໄລຍະ 2021 – 2025; ສຳຫຼວດກວດກາຄວາມຄືບໜ້າໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບັນດາເອກະສານ, ກົນໄກ, ການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໃນການຄຸ້ມຄອງໄພທຳມະຊາດ, ຄື: ຍຸດທະສາດພາກພື້ນ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກໄພທຳມະຊາດ (2023 – 2024), ຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງຊາວໜຸ່ມ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບພາກພື້ນຕ້ານໄພທຳມະຊາດ, ໂຄສະນາກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຈາກໄພທຳມະຊາດ ອາຊຽນ…

        ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ຫງວຽນຮ່ວາງຮຽບ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໄພທຳມະຊາດ ຫວຽດນາມ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:

        “ຫວຽນດາມ ໄດ້ດຳເນີນການຕີລາຄາກາງສະໄໝປະຕິບັດຂອບເຄື່ອນໄຫວ SENDAI ກ່ຽວກັບການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພທຳມະຊາດ. ໃນນັ້ນ, AADMER ໄດ້ເຕື້ອງເຖິງແມ່ນຂອບນິຕິກຳເໝາະສົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພທຳມະຊາດ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າສະແດງຄວາມຂອບໃຈຮອງປະທານ ACDM  ບຣຸໄນ, ຄະນະເລຂາ ອາຊຽນ ໄດ້ໜູນຊ່ວຍຢ່າງສຸດໃຈເພື່ອໃຫ້ກອງປະຊຸມສຳຄັນນີ້ໄດ້ດຳເນີນໃນຮອບເວລາອາທິດໜຶ່ງ. ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ ຄວາມສາມັກຄີຢ່າງແຮງຂອງ ລວມໝູ່ ACDM”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ມາ​ຊິກສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່​າດ້ວຍ​ທະ​ເລ​ປີ 1982 ຢັ້ງ​ຢືນ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື

ສະ​ມາ​ຊິກສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່​າດ້ວຍ​ທະ​ເລ​ປີ 1982 ຢັ້ງ​ຢືນ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື

ວັນທີ 12 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສໍານັກງານ ສປຊ (ນິວຢອກ), ອາເມລິກາ, ກອງປະຊຸມບັນດາປະເທດສະມາຊິກສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ ຄັ້ງທີ 33 (SPLOS 33) ໄດ້ໄຂຂຶ້ນດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 169 ປະເທດສະມາຊິກ.
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