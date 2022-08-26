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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມຍຸຕິທຳບັນດາແຂວງມີຊາຍແດນຮ່ວມ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເປີດກ້ວາງ ຄັ້ງທີ V

ກອງປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງສອງປະເທດສືບຕໍ່ສົມທົບກັນແກ້ໄຂບັນດາກໍລະນີ ອົບພະຍົບເສລີຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ ທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດໃນລາວ...

ກອງປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງສອງປະເທດສືບຕໍ່ສົມທົບກັນແກ້ໄຂບັນດາກໍລະນີ ອົບພະຍົບເສລີຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ  ທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດໃນລາວ...

    

ທ່ານ ໄພວີ ສີບົວລິພາ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ສປປ ລາວ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ວັນທີີ 24 ສິງຫາ, ຢູ່ແຂວງ ເງະອານ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງຍຸຕິທຳ ລາວ ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຍຸຕິທຳ ບັນດາແຂວງ ມີຊາຍແດນຮ່ວມ ຫວຽດນາມ  - ລາວ ເປີດກ້ວາງຄັ້ງທີ V. ກອງປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງສອງປະເທດສືບຕໍ່ສົມທົບກັນແກ້ໄຂບັນດາກໍລະນີ ອົບພະຍົບເສລີຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ  ທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດໃນລາວ, ສູ້ຊົນປະຕິບັດສຳເລັດກ່ອນເດືອນ ມິຖຸນາ 2023...; ປະຕິບັດສຳເລັດການເຈລະຈາເພື່ອລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາໜູນຊ່ວຍດ້ານຍຸຕິທຳທາງແພ່ງໂດຍໄວ, ຍົກສູງການປະຕິບັດບັນດາຄຳຮຽກຮ້ອງມອບສິດດ້ານຍະຕິທຳທາງແພ່ງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ເພີ່ມທະວີສົມທົບກັນ ເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືໜູນຊ່ວຍຍຸຕິທຳຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ພາກພື້ນ, ໃນນັ້ນມີການສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີໜູນຊ່ວຍດ້ານຍຸຕິທຳໃນປະຊາຄົມ ອາຊຽນ.

          ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມ, ສອງຝ່າຍໄດ້ລົງນາມໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງຍຸຕິທຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ລາວ ປີ 2023; ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ວິທະຍາໄລກົດໝາຍພາກກາງ ແລະ ສະຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ ລາວ; ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງ ເຊີນລາ (ຫວຽດນາມ) ແລະ ພະແນກຍຸຕິທຳ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ (ສປປ ລາວ).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທຸກການກະທຳລະເມີດອະທິປະໄຕຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ 2 ໝູ່ເກາະ ຮ່ວາງຊາ ແລະ ເຈື່ອງຊາ ແມ່ນບໍ່ມີຄຸນຄ່າ

ທຸກການກະທຳລະເມີດອະທິປະໄຕຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ 2 ໝູ່ເກາະ ຮ່ວາງຊາ ແລະ ເຈື່ອງຊາ ແມ່ນບໍ່ມີຄຸນຄ່າ

ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະຕິເສດເປັນຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວ ກ່ຽວກັບອັນທີ່ເອີ້ນວ່າເສັ້ນ 9 ຕອນ ກໍຄືບັນດາຄຳຮຽກທວງສິດທາງທະເລທີ່ຜິດກົດໝາຍສາກົນ, ພິເສດແມ່ນ UNCLOS 1982.
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