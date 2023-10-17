ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 27 ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ: ສຳເລັດບັນດາຄາດໝາຍປີ 2023 ຢ່າງເດັດຂາດ
ເມື່ອປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບບັນດາເນື້ອໃນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 27 ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕີລາຄາ, ໃນສະພາບການໂລກ ແລະ ພາຍໃນປະເທດພວມປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ, ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ ໄດ້ມີບັນດານະໂຍບາຍທັນການຊ່ວຍສະພາບເສດຖະກິດ - ສັງຄົມສືບຕໍ່ທ່າອ່ຽງຟື້ນຟູຕັ້ງໜ້າ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິໂດຍພື້ນຖານ, ໄພເງິນເຟີ້ຢ່າງໄດ້ຄວບຄຸມ, ບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດໄດ້ຮັບປະກັນໂດຍພື້ນຖານ. ການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງ ແລະ ທີ່ຕັ້ງສາກົນໄດ້ຍົກສູງຂຶ້ນ.
ໂດຍປະກອບຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຕັກເຕືອນວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຈິດໃຈແມ່ນຕ້ອງສູ້ຊົນປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່, ຄາດໝາຍຂອງປີ 2023 ໃຫ້ສຳເລັດໃນລະດັບສູງສຸດຢ່າງເດັດຂາດ, ສ້າງສຳເລັດແຜນການປີ 2024 ຢ່າງຮອບດ້ານ, ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ຂອງທັງອາຍຸການ.