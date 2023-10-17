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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 27 ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ: ສຳເລັດບັນດາຄາດໝາຍປີ 2023 ຢ່າງເດັດຂາດ

ໂດຍປະກອບຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຕັກເຕືອນວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຈິດໃຈແມ່ນຕ້ອງສູ້ຊົນປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່, ຄາດໝາຍຂອງປີ 2023 ໃຫ້ສຳເລັດໃນລະດັບສູງສຸດຢ່າງເດັດຂາດ.
ກອງປະຊຸມຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ

ເມື່ອປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບບັນດາເນື້ອໃນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 27 ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕີລາຄາ, ໃນສະພາບການໂລກ ແລະ ພາຍໃນປະເທດພວມປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ, ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ ໄດ້ມີບັນດານະໂຍບາຍທັນການຊ່ວຍສະພາບເສດຖະກິດ - ສັງຄົມສືບຕໍ່ທ່າອ່ຽງຟື້ນຟູຕັ້ງໜ້າ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິໂດຍພື້ນຖານ, ໄພເງິນເຟີ້ຢ່າງໄດ້ຄວບຄຸມ, ບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດໄດ້ຮັບປະກັນໂດຍພື້ນຖານ. ການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງ ແລະ ທີ່ຕັ້ງສາກົນໄດ້ຍົກສູງຂຶ້ນ. 

ໂດຍປະກອບຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຕັກເຕືອນວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຈິດໃຈແມ່ນຕ້ອງສູ້ຊົນປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່, ຄາດໝາຍຂອງປີ 2023 ໃຫ້ສຳເລັດໃນລະດັບສູງສຸດຢ່າງເດັດຂາດ, ສ້າງສຳເລັດແຜນການປີ 2024 ຢ່າງຮອບດ້ານ, ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ຂອງທັງອາຍຸການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື, ຮ່ວມສຳພັນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ພາກພື້ນ

ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື, ຮ່ວມສຳພັນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ພາກພື້ນ

ການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ຈີນ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແມ່ນຄັ້ງທີ 3 ທີ່ການນຳຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສສຸດຍອດ BRI ໂດຍ ຈີນ ຈັດຂຶ້ຶ້ນ.
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