ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 16 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ-19
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 06 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 (ຄະນະຊີ້ນຳ) ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 16 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນແບບທາງໄກໂດຍມີການເຊື່ອມຕໍ່ລັດຖະບານຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ກັບ 63 ແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ.
ກ່າວຄຳເຫັນເປີດສາກຂອງກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງຍູ້ໄວລະດັບສັກວັກຊິນ.
“ບໍ່ສາມາດເວົ້າກ່ອນວ່າໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ຈະເປັນຄືແນວໃດ, ຍ້ອນຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນໄດ້. ການສັກວັກຊິນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຕ້ານທານພະຍາດໄວທີ່ສຸດ, ແຕ່ເດືອນ ກຸມພາ 2022 ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຊີ້ນຳແລ້ວ, ຕ້ອງຕີລາຄາຄວາມຕ້ານທານລວມໃນທົ່ວປະເທດ, ແຕ່ມາຮອດປະຈຸບັນ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຍັງບໍ່ທັນເຮັດໄດ້. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກເຮັດຜູ້ດຽວບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງຊີ້ນຳໃຫ້ພະແນກສາທາລະນະສຸກ, ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຄະນະພັກອຳນາດການປົກຄອງ, ພັກ, ການນຳອຳນາດການປົກຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ສ່ວນປະຊາຊົນຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມ”.
ລາຍງານທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາງ ດ່າວຮົ່ງລານ, ຜູ້ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມາຮອດປະຈຸບັນ, ທົ່ວປະເທດມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈຳນວນ 10,7 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິແມ່ນ 9,9 ລ້ານຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດກວ່າ 43.000 ຄົນ. ໄລ່ຮອດວັນທີ 04 ສິງຫາ 2022, ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດມີອັດຕາສັກວັກຊິນສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ.