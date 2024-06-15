Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 12 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການສຳຄັນລະດັບຊາດ, ຈຸດສຸມຂອງຂະແໜງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສຸມໃສ່ກວດກາສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການ, ກວດກາຕີລາຄາການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດ
(ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນແບບເຊິ່ງໜ້າ ສົມທົບກັບທາງໄກ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການສຳຄັນລະດັບຊາດ, ຈຸດສຸມຂະແໜງຄົມມະນາຄົນຂົນສົ່ງ, ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 12 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນແບບເຊິ່ງໜ້າ ສົມທົບກັບທາງໄກ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງລະປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສຸມໃສ່ກວດກາສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການ, ກວດກາຕີລາຄາການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດໃນວິວັດການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານບຸກເບີກໜ້າພຽງ, ສະໜອງວັດຖຸກວາດຖົມ, ການທົດລອງນຳໃຊ້ຊາຍທະເລເປັນວັດຖຸກວາດຖົມ… ສຳລັບບັນດາໜ້າທີ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ສະເໜີວ່າ:

“ດ້ວຍຈິດໃຈແມ່ນມີຄວາມຕັດສິນໃຈສູງ, ມີຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າ, ມີການກະທຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ມີຈຸດສຸມ. ໃນທຸກກໍລະນີປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຄັດ, ສິ່ງກີດຂວາງ, ເຈົ້າຂອງຮັບເໝົາການລົງທຶນ, ບັນດາກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຕ້ອງມີການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນ. ມີຄວາມຕັດສິນໃຈສູງສຸດ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ກ້າຄິດກ້າທຳເພື່ອຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍນາໆປະການ ເພື່ອນຳບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການໃຫ້ຖືກຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ວາງອອກ, ພິເສດ, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຄັດ, ຍູ້ໄວ້ຄວາມຄືບໜ້າການປະຕິບັດເພື່ອຮັບປະກັນປະຕິບັດສຳເລັດເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ 3.000 ກມ ໃນປີ 2025”.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ລະດົມລະບົບການເມືອງ; ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາກຳລັງ, ວິສາຫະກິດເຂົ້າຮ່ວມການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການສຳຄັນລະດັບຊາດ, ຈຸດສຸມຂະແໜງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍກັບ UNESCO ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ

ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍກັບ UNESCO ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ

ການນຳ UNESCO ແລະ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າລ້ວນແຕ່ຕີລາຄາສູງການພົວພັນຮ່ວມມືອັນດີງາມລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບ UNESCO ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top