ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ແລະ ງານວາງສະແດງເສດຖະກິດສີຂຽວ 2022
ກອງປະຊຸມມີຄວາມໝາຍສຳຄັນໃນການປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ຕົກລົງ 2 ຝ່າຍ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພາບ ເອີລົບ.
ຕອນບ່າຍວັນທີ 03 ຕຸລາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບສະຫະສະມາຄົມວິສາຫະກິດ ເອີລົບ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຈັດກອງປະຊຸມແຫຼງຂ່າວແນະນຳກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ແລະ ງານວາງສະແດງເສດຖະກິດສີຂຽວ 2022, ເຊິ່ງຈະດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28-30 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ກອງປະຊຸມມີຄວາມໝາຍສຳຄັນໃນການປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ຕົກລົງ 2 ຝ່າຍ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພາບ ເອີລົບ, ພ້ອມທັງນີ້ກໍ່ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວແທດຈິງໃນວິວັດທະນາການປະຕິບັດຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕໄລຍະ 2021 – 2030 ທີ່ໄດ້ວາງອອກໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າ ໂດ້ທັງຫາຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ງານວາງສະແດງເສດຖະກິດສີຂຽວ ຈະແນະນຳ, ວາງສະແດງບັນດາເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກ້າວໜ້າ, ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ຂໍ້ລິເລີ່ມ ແລະ ຮູບແບບເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ ເອີລົບ ແລະ ຫວຽດນາມ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ບັນດາເວທີປາໄສ ແລະ ວາລະປຶກສາຫາລື ຈະແມ່ນພື້ນຖານເພື່ອເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ເອີລົບ ແລະ ຫວຽດນາມ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ສີຂຽວ, ຍືນຍົງ ຜ່ານການແບ່ງປັນຂໍ້ລິເລີ່ມ, ແນວຄິດ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ.”
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)