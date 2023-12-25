ຂ່າວສານ
ກອງບັນຊາການທະຫານຊາຍແດນແຂວງເຊີນລາ ຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາກົມກອງຂອງລາວ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ທັນວາ, ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນຈ່ຽງເຄືອງ, ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກອງບັນຊາການທະຫານ ຊາຍແດນແຂວງເຊີນລາ ໄດ້ມອບເຂົ້າສານ 2,8 ໂຕນ ໃຫ້ແກ່ກອງຮ້ອຍ 211, 212, 213, 214 ສັງກັດກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງຫົວພັນ, ລາວ. ນີ້ແມ່ນກິດຈະກໍາຢ່າງທັນການເພື່ອຊ່ວຍຮັບປະກັນ ດ້ານພະລາທິການໃຫ້ບັນດາກົມກອງຂອງປະເທດເພື່ອນລາວ.
ຜູ້ຕາງໜ້າກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະອວຍພອນກອງບັນຊາການທະຫານຊາຍແດນແຂວງ ເຊີນລາ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 79 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນຫວຽດນາມ (22 ທັນວາ 1944 - 22 ທັນວາ 2023), ຢືນຢັນວ່າ ຈຳນວນເຂົ້າສານນີ້, ນອກຈາກຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດຖຸແລ້ວ, ຍັງມີຄວາມໝາຍທາງດ້ານຈິດໃຈອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ອີກດ້ວຍ, ຜ່ານນັ້ນແບ່ງປັນ ແລະໜູນຊ່ວຍບັນດາກົມກອງດັ່ງກ່າວຢ່າງທັນການ. ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບທະຫານຊາຍແດນແຂວງເຊີນລາ ປະຕິບັດບັນດາ ເນື້ອໃນຮ່ວມມືໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕ, ຄວາມໝັ້ນຄົງເຂດຊາຍແດນ, ຮັກສາຄວາມສະຫງົບປອດໄພ - ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຢູ່ເຂດຊາຍແດນ; ຕໍ່ສູ້ສະກັດກັ້ນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳປະເພດຕ່າງໆ, ສະກັດກັ້ນ ແລະຕ້ານການເຂົ້າ-ອອກເມືອງຜິດກົດໝາຍ, ປະກອບສ່ວນສ້າງເສັ້ນຊາຍແດນສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະພັດທະນາ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.