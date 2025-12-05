ຂ່າວສານ
ກວາງນິງ ຮັບກະແສລົງທຶນໃນບັນດາຂົງເຂດວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ
7 ໂຄງການດັ່ງກ່າວລ້ວນແຕ່ນອນໃນເປົ້າໝາຍຂອງແຂວງ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາລະບົບນິເວດນະວັດຕະກຳ, ດຶງດູດບັນດາວິສາຫະກິດໃຫຍ່, ກຸ່ມບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີແຖວໜ້າມາຄົ້ນຄວ້າ, ໝູນໃຊ້ ແລະ ລົງທຶນເຂົ້າຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ, ເຕັກໂນໂລຢີສູງໃນການປຸງແຕ່ງປະດິດແຕ່ງ, ອຸດສາຫະກຳໜູນຊ່ວຍ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ເຕັກໂນໂລຢີປູກລ້ຽງສິນໃນນ້ຳສິນທະເລແບບອັດສະລິຍະ… ທ່ານ ບຸ່ຍວັນຂັງ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ກວາງນິງ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ແຂວງ ກວາງນິງ ປາດຖະໜາວ່າ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ, ນັກລົງທຶນ, ນັກວິທະຍາສາດ, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ ຈະພ້ອມກັນຮ່ວມເດີນທາງຄົ້ນຄວ້າ, ສະເໜີ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ; ສ້າງບັນດາຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການທີ່ມີມູນຄ່າເພີ່ມສູງ, ຕິດພັນກັບລະບົບມູນຄ່າທົ່ວໂລກ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດແບ່ງປັນ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ເສດຖະກິດຕອນກາງຄືນ ແລະ ບັນດາຮູບແບບພັດທະນາແບບຍືນຍົງອື່ນ”.
“ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະລົງທຶນເຂົ້າເຂດປະສົມ ຮະລອງ IIDP ດ້ວຍຂອບຂະໜາດ 300 ເຮັກຕາ ເພື່ອພັດທະນາບັນດາໂຄງການພາກສ່ວນສະເພາະກ່ຽວກັບກິລາ, ການບໍລິການດ້ານການເງິນ, ຊັບສິນດີຈີຕອນ… ເພື່ອນຳເອົາບັນດາຜະລິດຕະພັນການບໍລິການທີ່ໃໝ່ອ່ຽມ ແລະ ດຶງດູດໃຈໄປຍັງ ຮະລອງ”.