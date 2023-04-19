ຂ່າວສານ
ກວາງຈິ ກະກຽມວັນບຸນວັດທະນະທຳ - ອາຫານການກິນ ຫວຽດນາມ ປີ 2023
ວັນບຸນວັດທະນະທຳ - ອາຫານການກິນ ຫວຽດນາມ ປີ 2023 ຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນເນື່ອງໃນໂອກາດວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (30 ເມສາ) ແລະ ວັນກຳມະກອນສາກົນ (1 ພຶດສະພາ) ຢູ່ເທດສະບານ ເກືອວຽດ, ເມືອງ ຢໍລິງ, ແຂວງ ກວາງຈິ. ວັນບຸນເພື່ອແນໃສ່ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນຄວາມເປັນຫຼາຍຮູບແບບ, ສິ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງອາຫານ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ແລະ ອາຫານພາກກາງ ເວົ້າສະເພາະ.
ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຈິດໃຈແຫ່ງຊາດ - ລົດຊາດແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ”, ວັນບຸນໄດ້ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຮ້ານວາງສະແດງຂາຍອາຫານ 80 ຮ້ານຂອງ 3 ພາກ, ໃນນັ້ນ ກວາງຈິ ມີ 20 ຮ້ານ. ທ່ານ ເລມິງຕວັນ, ຫົວໜ້າພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ກວາງຈິ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ປັດຈຸບັນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສຸມໃສ່ເລືອກເອົາເຍື່ອງອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ມີຄວາມດຶງດູດໃຈຂອງແຂວງກວາງຈິ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ສົມທົບກັບບັນດາອົງການສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນ ຮັບປະກັນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ປ້ອງກັນ ຕ້ານອັກຄີໄພ, ມີຄວາມປອດໄພສຸຂະອະນາໄມດ້ານອາຫານ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມສີຂຽວ, ສະອາດ, ສວຍງາມ.