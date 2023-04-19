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ຂ່າວສານ

ກວາງ​ຈ​ິ ກະ​ກຽມ​ວັນ​ບຸນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ - ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ ຫວຽດ​ນາມ ປີ 2023

ວັນບຸນເພື່ອແນໃສ່ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນຄວາມເປັນຫຼາຍຮູບແບບ, ສິ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງອາຫານ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ແລະ ອາຫານພາກກາງ ເວົ້າສະເພາະ.
  ກວາງຈິ ກະກຽມວັນບຸນວັດທະນະທຳ - ອາຫານການກິນ ຫວຽດນາມ ປີ 2023  

ວັນບຸນວັດທະນະທຳ - ອາຫານການກິນ ຫວຽດນາມ ປີ 2023 ຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນເນື່ອງໃນໂອກາດວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (30 ເມສາ) ແລະ ວັນກຳມະກອນສາກົນ (1 ພຶດສະພາ) ຢູ່ເທດສະບານ ເກືອວຽດ, ເມືອງ ຢໍລິງ, ແຂວງ ກວາງຈິ. ວັນບຸນເພື່ອແນໃສ່ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນຄວາມເປັນຫຼາຍຮູບແບບ, ສິ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງອາຫານ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ແລະ ອາຫານພາກກາງ ເວົ້າສະເພາະ.

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຈິດໃຈແຫ່ງຊາດ - ລົດຊາດແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ”, ວັນບຸນໄດ້ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຮ້ານວາງສະແດງຂາຍອາຫານ 80 ຮ້ານຂອງ 3 ພາກ, ໃນນັ້ນ ກວາງຈິ ມີ 20 ຮ້ານ. ທ່ານ ເລມິງຕວັນ, ຫົວໜ້າພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ກວາງຈິ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ປັດຈຸບັນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສຸມໃສ່ເລືອກເອົາເຍື່ອງອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ມີຄວາມດຶງດູດໃຈຂອງແຂວງກວາງຈິ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ສົມທົບກັບບັນດາອົງການສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນ ຮັບປະກັນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ປ້ອງກັນ ຕ້ານອັກຄີໄພ, ມີຄວາມປອດໄພສຸຂະອະນາໄມດ້ານອາຫານ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມສີຂຽວ, ສະອາດ, ສວຍງາມ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ມອບຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຍີ່ປຸ່ນ

ປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ມອບຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຍີ່ປຸ່ນ

ທ່ານ ຟ້າມກວາງຮ້ຽວ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ໃນອາຍຸການຂອງຕົນຈະມານະພະຍາຍາມປະກອບສ່ວນເພີ່ມພູນຄູນສ້າງການພົວພັນສອງປະເທດພັດທະນາຢ່າງແຮງ.
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