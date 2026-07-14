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ຂ່າວສານ

ກວດ​ກາ​ຕົວ​ຈິງ, ຊຸກ​ຍູ້​ໂຄງ​ການ 500 ວັນ​ແລະ​ຄືນ​ຢູ່​ທ້ອງ​ຖິ່ນ

ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ 515 ແຂ​ວງ ກ໋​ວາງ​ງາຍຍູ້​ແຮງການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ຊອກ​ຫາ, ທ້ອນ​ໂຮມ ແລະ ຢັ້ງ​ຢືນ​ຊື່​ແລະ​ນາມ​ສະ​ກຸນ​ອັ​ດ​ຖິ​ນັກ​ຮົບ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ, ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ, ຂົນ​ຂວາຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ນັກ​ຮົບ​ເກົ່າ ແລະ ຄົນ​ເປັນ​ພະ​ຍານ​ສະ​ໜອງ​ຂໍ້​ມູນ​ຮ​ັບ​ໃຊ້​ວຽກ​ງານ​ຄົ້ນ​ຫາ.
  ທ່ານ​ພົນ​ຕີ ເລື່ອງວັນ​ກຽມ ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການ​ທະ​ຫານ​ເຂດ 3 ແລະ ການ​ນຳ​ແຂວງ ນິງ​ບິ່ງ ມອບ​ຂອງ​ຂວັນ, ລະ​ດົມ​ກຳ​ລັງ​ໃຈ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ໃນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຕົວ​ຈິງ (ພາບ: VNA)  

ວັນ​ທີ 13 ກໍ​ລະ​ກົດ, ບັນ​ດາ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຊອກ​ຫາ, ທ້ອນ​ໂຮມ ແລະ ຢັ້ງ​ຢືນ​ຊື່ ແລະ ​ນາມ​ສະ​ກຸນ ອັດ​ຖິ​ນັກ​ຮົບເສຍ​ສະ​ຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ (ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ 515) ແລະ ຂອງ ທະ​ຫານ​ເຂດ 3 ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ລົງ​ກວດ​ກາ​ຕົວ​ຈິງ ຢູ່​ກ໋​ວາງ​ຫງາຍ, ນິງ​ບິ່ງ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ເພື່ອ​ຍູ້​ໄວ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໂຄງ​ການ 500 ວັນ​ແລະ ຄືນ​ແຫ່ງ​ການ​ຊອກ​ຫາ, ທ້ອນ​ໂຮມ ແລະ ຢັ້ງ​ຢືນ​ຊື່ ແລະ ນາມ​ສະ​ກຸນ​ອັດ​ຖິນັກ​ຮົບ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ.

ຢູ່​ກ໋​ວາງ​ຫງາຍ, ພາຍ​ຫລັງ​ການ​ລົງ​ກວດ​ກາ​ຕົວ​ຈິງ​ຢູ່​ເຂດ​ຝັງ​ສົບນັກ​ຮົບ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ​ລວມ​ໝູ່​ຢູ່​ຖະ​ໜົນ ເຈື່ອງ​ຈິງ (ຂຶ້ນ​ກັບ​ຕາ​ແສງ ດັກ​ເກິມ ແລະ ຕາ​ແສງ ກອນ​ຕຸມ) ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຊອກ​ຫາ, ​ທ້ອນ​ໂຮມ ແລະ ຢັ້ງ​ຢືນ​ຊື່ ແລະ ນາມ​ສະ​ກຸນ​ອັດ​ຖິ​ນັກ​ຮົບ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ​ແຂວງ, ທ່ານ​ພົນ​ໂທ ຫງວຽນ​ວັນ​ເກົ໋າ, ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ, ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຊອກ​ຫາ, ທ້ອນ​ໂຮມ ແລະ ຢັ້ງ​ຢືນ​ຊື່​ແລະ​ນາມ​ສະ​ກຸນ​ອັ​ດ​ຖິ​ນັກ​ຮົບ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ, ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ 515 ແຂ​ວງ ກ໋​ວາງ​ງາຍຍູ້​ແຮງການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ຊອກ​ຫາ, ທ້ອນ​ໂຮມ ແລະ ຢັ້ງ​ຢືນ​ຊື່​ແລະ​ນາມ​ສະ​ກຸນ​ອັ​ດ​ຖິ​ນັກ​ຮົບ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ, ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ, ຂົນ​ຂວາຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ນັກ​ຮົບ​ເກົ່າ ແລະ ຄົນ​ເປັນ​ພະ​ຍານ​ສະ​ໜອງ​ຂໍ້​ມູນ​ຮ​ັບ​ໃຊ້​ວຽກ​ງານ​ຄົ້ນ​ຫາ.

ຢູ່​ນິງ​ບິ່ງ, ທ່ານ​ພົນ​ຕີ ເລືອງວັນ​ກຽມ, ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການ​ທະ​ຫານ​ເຂດ 3 ໄດ້​ລົງ​ກວດກ​າ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໂຄງ​ການ 500 ວັນ​ແລະ ຄືນ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຕີ​ລາ​ຄາ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​​ໂຄງ​ການ​ຕົວ​ຈິງ, ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ, ຂໍ້​ຄົງ​ຄ້າງ​ຢ່າງ​ທັນ​ການ ແລະ ຊີ້​ນຳ​ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ແນ​ໃສ່​ຍົກ​ສູງ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າທີ່​ໃນ​ໄລ​ຍ​ະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ.

ແລະ​ກໍ່​ໃນ​ວັນ​ດຽວ​ກັຍ, ກອ​ງ​ບັນ​ຊາ​ການ​ທະ​ຫານ​ນະ​ຄອນ ດ່າ​ນັ້ງ ໄດ້​ຊອກ​ຫາ ແລະ ທ້ອນ​ໂຮມ​ອັດ​ຖິ​ນັກ​ຮົບ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ 5 ອັດ​ຖິ​ຢູ່​ເຂດ​ຖ້ຳ​ດ່າ​ເຊິບ; ຂຶ້ນ​ກັບ​ຕາ​ແສງ​ຮ່າ​ຍາ, ນະ​ຄອນ​ດ່າ​ນັ້ງ. ທີ່​ກາວ​ບັ່ງ, ກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ​ທະ​ຫານ​ແຂວງ ກ໋າວ​ບັ່ງ ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ການທ້ອນ​ໂຮມ​ອັດ​ຖິ​ນັກ​ຮົບ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພືອ​ຊາດ ມ້າ​ວັນ​ຢີ່​ ຢູ່​ບ້ານ​ລາງ​ມົນ, ຕາ​ແສງ​ມິງ​ເຕິມ, ແຂວງ​ກາວ​ບັ່ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາໃຫ້ ພັດ​ທະ​ນາ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ແທ້​ຈິງ, ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາໃຫ້ ພັດ​ທະ​ນາ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ແທ້​ຈິງ, ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ສ່ວນ​ທ່ານ​ນາງ Jennifer Wicks ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກໃຫ້​ສອງ​ຝ່າຍ​ຮັກ​ສາ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ​ທີ່​ມີ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ສູງ, ນຳ​ມາ​ເຊິ່ງ​ລັກ​ສະ​ນະ​ສົມ​ທົບ, ຍຸ​ຕິ​ທຳ ແລະ ດຸ່ນ​ດ່ຽງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

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