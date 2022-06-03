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ຂ່າວສານ

ກຣົວຊີ ຈະ​ແມ່ນປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ທີ 20 ຂອງພາກ​ພື້ນ​ນຳ​ໃຊ້​ສະ​ກຸນ​ເງິນ ລວມ ເອີ​ລົບ - Eurozone

ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ, ຄະນະກຳມະການເອີລົບ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ ກຣົວຊີ ເຂົ້າເປັນປະເທດສະມາຊິກທີ 20 ຂອງພາກພື້ນນຳໃຊ້ສະກຸນເງິນ ເອີໂຣ (Eurozone) ນັບແຕ່ປີ 2023, ພາຍຫຼັງ 10 ປີຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງຂໍເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ.

ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ, ຄະນະກຳມະການເອີລົບ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ ກຣົວຊີ ເຂົ້າເປັນປະເທດສະມາຊິກທີ 20 ຂອງພາກພື້ນນຳໃຊ້ສະກຸນເງິນ ເອີໂຣ (Eurozone) ນັບແຕ່ປີ 2023, ພາຍຫຼັງ 10 ປີຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງຂໍເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ.

    

ກຣົວຊີ ຈະແມ່ນປະເທດສະມາຊິກທີ 20 ຂອງ Eurozone

ໃນບົດລາຍງານທີ່ປະກາດໃນວັນນີ້, ຄະນະກຳມະການເອີໂຣ (EC) ແລະ ທະນາຄານສູນກາງ ເອີລົບ (ECB) ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໂດຍຕີລາຄາວ່າ ກຣົວຊີ ມີເງື່ອນໄຂມາດຖານຢ່າງພຽງພໍເພື່ອເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ,  ກຣົວຊີ ໄດ້ຮັບປະກັນອັດຕາໄພເງິນເຟີ້ສະເລ່ຍໃນຮອບເວລາ 1 ປີຜ່ານມາຢູ່ລະດັບ 4,7%, ຕ່ຳກ່ວາລະດັບກຳນົດແມ່ນ 4,9%, ຮັກສາສະພາບການເງິນທີ່ໂປ່ງໄສ, ການຂາດດຸນງົບປະມານປີ 2021 ຢູ່ລະດັບຕ່ຳກ່ວາ 2,9% ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ (GDP)…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່ຕື່ມອີກ 1.088 ຄົນ

ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່ຕື່ມອີກ 1.088 ຄົນ

ນັບແຕ່ເວລາ 16 ໂມງຂອງວັນທີ 1 ມິຖຸນາ ຫາເວລາ 16 ໂມງຂອງວັນທີ 2 ມິຖຸນາ, ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິ 5.820 ຄົນ, ອັນໃດ້ຍົກຍອດຈຳນວນຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິ ຂຶ້ນເຖິງ 9.477.660 ຄົນ.
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