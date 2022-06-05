ວັດທະນະທຳ
TVO-ສະຖານທີ່ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮັກພາສາ ຫວຽດ ໃຫ້ແກ່ ຄົນຕ່າງປະເທດ
ໂອ້ລົມກັບເພື່ອນ 3 ຄົນຄື ທ້າວ Dan, David Evans (ຄົນ ອາ ເມລິກາ), John (ຄົນ ອົດສະຕຣາລີ) ຢູ່ຫ້ອງຮຽນພາສາຫວຽດ ເອີຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າ ຕົນເອງໄດ້ຖ່າຍທອດອາລົມ ກ່ຽວ ກັບພາສາແມ່ ຂອງ ປະເທດຕົນເອງຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຂົາເຈົ້າໄຂ ຄວາມໃນໃຈອອກມາວ່າ ການຮຽນພາສາ ຫວຽດ ແມ່ນທັງ ມ່ວນ ແລະ ທັງຍາກ, ແຕ່ກໍ່ໜ້າຈັບໃຈ ແລະ ຮຽນແລ້ວແມ່ນມັກເລີຍ. ທັງທ້າວ John, Dan ແລະ Davit Evans ລ້ວນແຕ່ແມ່ນຄູສອນ ວິຊາຄະນິດສາດ ແລະ ພາສາ ອັງກິດ ຢູ່ບັນດາໂຮງຮຽນສາກົນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ດັ່ງນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຢາກຮຽນພາ ສາ ຫວຽດ ເພື່ອສາມາດສອນ ໃຫ້ຄົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ ແລະ ຊີວິດ ການເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ຄົນ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ທ້າວ Dan ໄດ້ອາໄສຢູ່ ຫວຽດນາມ ເປັນເວລາ 6 ປີ ແລະ ຮຽນຮູ້ພາສາ ຫວຽດ ໄດ້ 6 ປີ. ທ້າວ David Evans ໄດ້ຮຽນພາສາ ຫວຽດ ເປັນເວລາ 5 ປີ, ລາວພະຍາຍາມ ເພື່ອໃຫ້ມື້ໃດ ມື້ໜຶ່ງຈະສາມາດສອນຄະນິດສາດໃຫ້ນັກຮຽນດ້ວຍພາສາ ຫວຽດ ໄດ້. ທ່ານ David Evans ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໄປເຂົ້າຮ່ວມລາຍ ການແຂ່ງຂັນ ພາສາ ຫວຽດ ຢູ່ທາງໂທລະພາບ. ທ່ານ John ໄດ້ຮຽນພາສາ ຫວຽດ ເປັນເວລາ 4 ປີ ແລະ ເພິ່ນພວມພະຍາຍາມສ້າງ ວີດີໂອ ກ່ຽວກັບການສິດສອນຂອງຕົນດ້ວຍພາສາ ຫວຽດ, ຈາກນັ້ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ໝູ່ເພື່ອນສາມາດຮຽນພາສາ ຫວຽດ ຜ່ານ ວີດີໂອ ຂອງ ເພິ່ນ.
TVO ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງໂດຍເພື່ອນສອງຄົນຄື ນາງ ລານ ແລະ ທ້າວ ຫວ່າງແອ໋ງ ເມື່ອປີ 2013. ໃນເວລານັ້ນ, ນາງ ລານ ແລະ ທ້າວ ຫວ່າງແອ໋ງ ພວມເປັນຄູສອນພາສາ ຫວຽດ. ທັງສອງຄົນມີແນວຄວາມຄິດວ່າ ຈະສ້າງສະຖານທີ່ແຫ່ງໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາຄູສອນພາສາ ຫວຽດ ມາແລກປ່ຽນ ວຽກງານ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອພ້ອມກັນ ພັດທະນາ, ພິເສດແມ່ນເຜີຍແຜ່ບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ ຂອງພາສາ ຫວຽດ ກັບປະຊາຄົມຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ພວມອາໄສ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ. ໃນ 8 ປີແຫ່ງການເຄື່ອນໄຫວ, TVO ໄດ້ດຶງດູດນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດເກືອບ 1500 ຄົນ ມາເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປັດຈຸບັນ TVO ມີຄູອາຈານ ທັງໝົດ 40 ກວ່າຄົນ ຢູ່ພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້.
ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຂົ້າມາຮຽນຢູ່ TVO ມີຄວາມຮູ້ສຶກຄື ກັນວ່າ ອາຈານຢູ່ທີ່ນີ້ ເປັນຄົນມີນໍ້າໃຈ, ມີຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການສອນ, ຄູສອນເໝືອນກັບເພື່ອນ, ທັງຫຼິ້ນ ແລະ ທັງ ແບ່ງ ປັນວຽກງານກັບນັກຮຽນ. ບັນດານັກຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານ ຢູ່ທີ່ນີ້ ຖືວ່າ ການຮຽນພາສາ ຫວຽດ ແມ່ນວຽກງານທີ່ຈິງຈັງ, ເຂົາ ເຈົ້າໄດ້ແລກປ່ຽນ, ໄດ້ເປີດກວ້າງຄວາມຮູ້ໃນຊີວິດ ແລະ ຄົ້ນພົບຄວາມງາມດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ. ນາງ ມິງແອ໋ງ ໄດ້ແບ່ງປັນວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າມີນັກຮຽນຄົນໜຶ່ງ ພຽງແຕ່ຮຽນໄດ້ 10 ມື້ໃນ 9 ເດືອນເທົ່ານັ້ນ. ສາເຫດແມ່ນເມື່ອໃກ້ເຂົ້າຫ້ອງຮຽນ ຈະເຊີນອາຈານ ອອກໄປຫຼິ້ນ, ໄປກິນເຂົ້ານຳກັນ. ສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ, ພວກເຂົາບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນນັກຮຽນເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງເປັນເພື່ອນສະໜິດສະໜົມອີກດ້ວຍ, ຜ່ານການພົບປະແລກປ່ຽນ, ພາສາ ຫວຽດຂອງພວກເຂົານັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ ເພາະມີສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການພົວພັນສົນທະນາ.”
ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ເມື່ອຮຽນພາສາ ຫວຽດ, ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງ ການຄູສອນ ລະດັບສູງ, ເຂົາເຈົ້າເອງກໍ່ພະຍາຍາມຮຽນຢ່າງ ຕັ້ງໃຈ. ສະນັ້ນ, ການຄັດເລືອກຄູສອນ ຂອງ TVO ແມ່ນໄດ້ຮັບການກວດກາຢ່າງລະອຽດ. ຄູອາຈານຕ້ອງເກັ່ງດ້ານພາສາ ອັງກິດ, ມີທັກສະການສອນ ແລະ ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປໃນສັງຄົມ... ນາງ ຈາງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າຂຶ້ນຫ້ອງຮຽນມື້ທໍາອິດ, ເຫັນນັກສຶກສາຄົນໜຶ່ງ ມີລະດັບຄວາມຮູ້ສູງ. ຕັ້ງແຕ່ມື້ ທຳອິດ ລາວ ກໍ່ມີຄໍາຮ້ອງຂໍພິເສດແລ້ວ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ແປ, ບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ພາສາ ອັງກິດ ແລະ ຕ້ອງສອນລາວກ່ຽວກັບຄຳສັບວິຊາສະເພາະຂອງພາສາ ຫວຽດ. ທຸກໆ ມື້ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງນອນເດິກ ເພື່ອກະກຽມ ຮ່າງເນື້ອໃນບົດສອນໃຫ້ນັກຮຽນຄົນນີ້. ແຕ່ພາຍຫຼັງ 2 ສົກຮຽນຕິດຕໍ່ກັນ ດ້ວຍຄວາມເຂັ້ມ 3 ມື້ຕໍ່ອາທິດ, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າ ລະດັບການສອນພາສາ ຫວຽດ ຂອງຕົນໄດ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກໝັ້ນໃຈກວ່າ ເມື່ອຮັບເອົານັກຮຽນທີ່ຍາກ ຄືແນວນີ້.”
ໃນ 2 ປີຜ່ານມາ, ຍ້ອນຜົນກະທົບ ຂອງ ການລະບາດ ໂຄວິດ-19, ນອກຈາກບັນດາຫ້ອງຮຽນສອນໂດຍກົງແລ້ວ, TVO ຍັງໄດ້ຈັດຕັ້ງບັນດາຫ້ອງຮຽນສອນພາສາ ຫວຽດ ຜ່ານທາງອອນລາຍອີກດ້ວຍ. ພື້ນທີ່ຫ້ອງຮຽນ ກໍ່ໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍ, ລວມທັງບັນດານັກຮຽນທີ່ບໍ່ອາໄສຢູ່ ຫວຽດນາມ ແຕ່ສາມາດ ຮຽນ ຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດໄດ້. TVO ໄດ້ເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ບັນດານັກສຶກສາ ທີ່ມີຄວາມຮັກກັບພາສາ ຫວຽດ ໃນທົ່ວໂລກ ສາມາດຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບປະເທດຊາດ, ຜູ້ຄົນ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້.