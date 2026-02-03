ທ່ອງທ່ຽວ
ເມືອງເອກດອກໄມ້ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ກະກຽມຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ
|ໃນຊຸມມື້ນີ້, ບັນຍາກາດຂອງລະດູບານໃໝ່ໄດ້ເລີ່ມປະກົດຂຶ້ນຢູ່ໝູ່ບ້ານດອກໄມ້ ຊາແດກ (ດົ່ງທາບ). ໂດຍມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນກັບຈຸດເວລາໃກ້ຈະຮອດບຸນເຕັດທີ່ມີຜູ້ຄົນມາແວ່ເປັນຈຳນວນຫວງຫຼາຍ, ຍາມດອກໄມ້ຕົ້ນລະດູຂອງບຸນເຕັດຢູ່ ຊາແດກ ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງຄວາມງາມທີ່ອ່ອນຊ້ອຍກວ່າ.
|ດອກໄມ້ຍັງບໍ່ທັນບານໝົດ, ແຕ່ສີສັນຫຼາກຫຼາຍໄດ້ສ້າງເປັນຮູບພາບສະເພາະຂອງໝູ່ບ້ານດອກໄມ້ເຂດແມ່ນ້ຳລຳເຊ.
|ຮູບທຸງແດງດາວເຫຼືອງ ແລະ ຫົວໃຈໄດ້ສ້າງຈາກບັນດາໂຖດອກໄມ້ ຊາແດກ, ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງຂອງໝູ່ບ້ານດອກໄມ້.
|ປະຊາຊົນ ຊາແດກ ບົວລະບັດຕົ້ນໄມ້, ກະກຽມໃຫ້ແກ່ບຸນເຕັດ.
|ຄາດວ່າ ປະລິມານໂຖດອກໄມ້ສະໜອງໃຫ້ຕະຫຼາດດອກໄມ້ບຸນເຕັດ 2026 ບັນລຸປະມານ 1,3 – 1,4 ລ້ານໂຖ
|ປະຈຸບັນ, ໝູ່ບ້ານດອກໄມ້ ຊາແດກ ມີ 4.000 ຄອບຄົວປູກດອກໄມ້, ຜະລິດໂຖດອກໄມ້ ດ້ວຍເນື້ອທີ່ເກືອບ 1.000 ເຮັກຕາ.
|ແຂກທ່ອງທ່ຽວຖ່າຍຮູບພ້ອມກັບດອກໄມ້ຮູບຫົວໃຈ ຊາແດກ.
|ຖ້າໃກ້ຈະຮອດບຸນເຕັດ ແມ່ນເວລາໝູ່ບ້ານ ຊາແດກ ສວຍງາມ ແລະ ຟົດຟື້ນທີ່ສຸດນັ້ນ, ຍາມຕົ້ນລະດູດອກໄມ້ຂອງບຸນເຕັດ ພັດມີຄວາມງາມອ່ອນຊອຍກວ່າ. ດອກໄມ້ພວມພັດທະນາແຕ່ລະມື້, ລໍຖ້າເບັນບານໃນໂອກາດບຸນເຕັດ.