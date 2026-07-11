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ເຫດການ ແລະ ບັນຫາ

ເພີ່​ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ​ນ້ຳ​ໃຈ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ແບບ​ພິ​ເສດ​ລະ​ຫວ່າງກອງ​ທັບ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສອງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

2 ທ່ານຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອ​ງ​ກັນ​ປະ​ເທດ  2 ປະ​ເທດ ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຄ້າຍ​ທະ​ຫານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາຍ​ແດນ​ ແທັງ​ຖຸຍ, ມອບ​ງົວ​ພັນ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຕາ​ແສງ​ຊາຍ​ແດນ ກິມ​ບາງ, ແຂວງ ເງະ​ອານ; ພ້ອມ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຕາ​ແສງ ກິມ​ບາງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການໂຍນ​ໝາກ​ຄອນ, ເປ​ຕັງ,  ເຕັ້ນ​ສາບ ເງະ​ອານ, ຟ້ອນ​ລຳ​ວົງ.
ບັນ​ດາ​ຜູ້​ແທນ​ຖ່າຍ​ຮູບ​ເປັນ​ທີ່​ລະ​ນຶກ (ພາບ:VNA)

ໂດຍ​ສືບ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາຍ​ແດນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຄັ້ງ​ທີ 3, ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 10 ກໍ​ລະ​ກົດ, ຢູ່​ດ່ານ​ຊາຍ​ແດນ ແທັງ​ຖຸຍ, ແຂວງງ​ເງະ​ອານ, ທ່ານພົນ​ເອກ ຟານ​ວັນ​ຢາງ, ກຳ​ມະ​ການ​ກົມ​ການ​ເມືອງ, ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານພົນ​ເອກ ຄຳ​ລຽງ​ ອຸ​ທະ​ໄກ​ສອນ, ກຳ​ມະ​ການ​ກົມ​ການ​ເມືອງ ພັກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ລາວ, ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ລາວ ແລະ ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ລາວ ມາແຂວງ ເງະ​ອານ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ.

ທ່ານ​ພົນ​ເອກ ຟານ​ວັນ​ຢາງ ແລະ ​ທ່ານພົນ​ເອກ ຄຳ​ລຽງ​ ອຸ​ທະ​ໄກ​ສອນ ມອບ​ແນວ​ພັນ​ງົວ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ (ພາບ: VNA)

ພາຍຫຼັງ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ, 2 ທ່ານຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອ​ງ​ກັນ​ປະ​ເທດ 2 ປະ​ເທດ ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຄ້າຍ​ທະ​ຫານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາຍ​ແດນ​ ແທັງ​ຖຸຍ, ມອບ​ງົວ​ພັນ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຕາ​ແສງ​ຊາຍ​ແດນ ກິມ​ບາງ, ແຂວງ ເງະ​ອານ; ພ້ອມ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຕາ​ແສງ ກິມ​ບາງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການໂຍນ​ໝາກ​ຄອນ, ເປ​ຕັງ, ເຕັ້ນ​ສາບ ເງະ​ອານ, ຟ້ອນ​ລຳ​ວົງ.

ການ​ນຳ​ສອງ​ທ່ານ​ເຕັ້ມ​ສາບ ເງະ​ອານ (ພາບ: VNA)

ພ້ອມ​ດຽວ​ກັນ​ນັ້ນ, ການ​ນຳ​ສອງ​ທ່ານ​ກໍ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ສະຫຼຸບ​ວຽກ​ງານ​ແຮກ​ສ່ຽວ​ກຸ່ມ​ຊຸມ​ຊົນ​ສອງ​ຟາກ​ຊາຍ​ແດນ ລະ​ຫວ່າງງ​ບ້ານ ຖຸຍ​ຟອງ, ຕາ​ແສງ ກິມ​ບາງ (ແຂວງ ເງະ​ອານ, ຫວຽດ​ນາມ) ແລະ ບ້ານ ສົບ​ແຕ່ງ, ຕາ​ແສງ ນ້ຳ​ອ່ອນ, ເມືອງ ໄຊ​ຈຳ​ພອນ (ແຂວງ ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ), ລາວ.

ພິ​ທີ​ວາງ​ສີ​ລາ​ນຶກ​ໂຄງ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ໂຮງ​ຮຽນ​ອະ​ນຸ​ບານ ແທັງ​ຮ່າ (ພາບ: ຫວຽດ​ລາມ)

ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຈຸດ​ເດັ່ນ​ຂອງ​ລາຍ​ການ​ແມ່ນ​ພິ​ທີ​ເລີ່ມ​ລົງ​ມື​ກໍ່​ສ້າງ​ໂຮງ​ຮຽນ​ອະ​ນຸບານ ແທັງ​ຮ່າ ຢູ່​ຕາ​ແສງ ກິມ​ບາງ. ທ່ານ​ພັນ​ເອກ ເຈິ່ນກວ​າງ​ຈູງ, ຫົວ​ໜ້າ​ການ​ເມືອງ​ທະ​ຫານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາຍ​ແດນ​ແຂວງ ເງະ​ອານ, ຕາງ​ໜ້າ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ລົງ​ທຶນ, ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ:

“ກິ​ດ​ຈະ​ກຳ​ມີ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ​ທັງ​ໝົດ 30 ຕື້​ດົ່ງ​ ໂດຍ​ມີ​ຄົບ​ຄຸນ​ລັກ​ສະ​ນະ. ກິດ​ຈະ​ກຳ​ນີ້​ໄດ້​​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ກໍ່​ສ້າງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ສູງ​ສຸດ, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ມາດ​ຕະ​ຖານ ແລະ ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ລະ​ດັບ​ຊາດ ເມື່ອ​ກໍ່​ສ້າງ​ສຳ​ເລັດ​ແລ້ວຈະ​ໄດ້​ນຳ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ໃຊ້​ເດັກ​ອະ​ນຸ​ຊົນ​ເຂດ​ຊາ​ຍ​ແດນ​ຕາ​ແສງ ກິມ​ບາງ, ແຂວງ ເງະ​ອານ ໂດຍ​ໄວ. ນອກ​ຈາກ​ນັ້ນ​ແລ້ວ, ກິດ​ຈະ​ກຳ​ນີ້ ກໍ​ແມ່ນ​ບ່ອນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຫຼົບ​ໄພ​ເມື່ອ​ເກີດ​ພາ​ຍຸ​ອີກ​ດ້ວຍ.”

(ແຫຼ໋ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນດາຕົວເລກ ທ່ີໜ້າປະທັບໃຈ

ບັນດາຕົວເລກ ທ່ີໜ້າປະທັບໃຈ

ໃນວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 1976, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕັ ດສິນໃຈ ປ່ຽນຊື່ ເມືອງປະຫວັດສາດ ໄຊງ່ອນ - ຢາດິ້ງ ເປັນ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ເຄິ່ງສະຕະວັດ ພາຍຫຼັງຂີດໝາຍດັ່ງກ່າວ, ນະຄອນ ໄດ້ເຕີບໂຕ ຢ່າງແຂງແຮງ, ກາຍເປັນສູນກາງ ເສດຖະກິດ ທີ່ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ເປັນຈຸດສຸມແຫ່ງການແລກປ່ຽນການຄ້າ ສາກົນ ແລະ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາທ້ອງຖິ່ນນຳໜ້າທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນໃໝ່ປະດິດສ້າງ.
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