ອາຊີບ ຫວຽດ

ຮັກ​ສາ​ອາ​ຊີບ​ເຮັດ​ທູບ​ ໄ​ຕ່ ​ຢູ່​ບ້ານ ປາກ​ແງ່, ແຂວງ ໄທ​ງວຽນ

ຈາກຕົ້ນສະໝູນໄພຊະນິດຕ່າງໆທີ່ເກັບເອົາມາຈາກປ່າ, ຊາວເຜົ່າໄຕ່ ຢູ່ບ້ານ ປາກແງ່, ຕາແສງ ເຈີ້ຣ້າ, ແຂວງ ໄທງວຽນ ໄດ້ສ້າງເປັນອາຊີບເຮັດທູບພື້ນເມືອງທີ່ໄດ້ຄົງຕົວມາເປັນເວລາສີບໆປີ. ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ເຮັດຜະລິດຕະພັນຮັບໃຊ້ຊີວິດການເຫຼື້ອມໃສ, ຮັກສາແບບແຜນການດຳເນີນຊີວິດດ້ານວັດທະນະທຳຂອງຊາວເຜົ່າໄຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ອາຊີບເຮັດທູບຍັງໄດ້ເປີດທິດພັດທະນາເສດຖະກິດເປັນປົກກະຕິໃຫ້ແກ່ຫຼາຍຄອບຄົວເຂດພູສູງແຫ່ງນີ້ອີກດ້ວຍ.

 

ຕາກແດດກ່ອນທີ່ຈະຂາຍທູບ (ພາບ: ກົງລ້ວນ)

ຄອບຄົວປ້າ ເຢືອງທິຫຼີ ໄດ້ຕິດພັນກັບອາຊີບເຮັດທູບນັບແຕ່ຊຸມປີ 1980, ແມ່ຍິງຊາວເຜົ່າໄຕ່ ໄດ້ຍາດເວລາຫວ່າງຈາກການເຮັດໄຮ່ເຮັດນາເພື່ອເຮັດທູບໃຫ້ມີລາຍຮັບຕື່ມອີກ. ຕາມປ້າ ເຢືອງທິຫຼີ ແລ້ວ, ອາຊີບເຮັດທູບບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກປານໃດ, ພັດສາມາດເຮັດໄດ້ໃນຕະຫຼອດປີນຳອີກ. ໃນໂອກາດບຸນເຕັດ, ຄວາມຕ້ອງການຊື້ທູບເພີ່ມຂຶ້ນແຮງ, ລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວປ້າບາງເທື່ອກໍ່ຂຶ້ນເຖິງນັບສີບໆລ້ານດົ່ງ:

ຄອບຄົວຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດທູບມາເປັນເວລາ 40 ປີແລ້ວ, ອາຊີບນີ້ມີຄວາມໝາຍ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຊື້ທູບມາຈູດໄຕ້ໃນໂອກາດບຸນເຕັດ, ງານສົບ, ງານໄຫວ້ອາໄລ. ລາຍຮັບໃນໂອກາດບຸນເຕັດກໍ່ດີກກວ່າ, ໄດ້ເງິນຫຼາຍ.

ບ້ານ ປາກແງ່ ມີກວ່າ 170 ຄອບຄົວ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຊາວເຜົ່າໄຕ່, ປະຈຸບັນຍັງມີກວ່າ 20 ຄອບຄົວທີ່ຍັງໄດ້ຮັກສາອາຊີບພື້ນເມືອງນີ້. ປ້າ ນົງທິເຫ້ວ ຜູ້ທີ່ຕິດພັນກັບອາຊີບເຮັດທູບມາເປັນເວລາກວ່າ 50 ປີໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທູບໄຕ່ ໄດ້ເຮັດຈາກຕົ້ນສະໝູນໄພທັງໝົດ, ໄດ້ເອົາໄປຕາກແດດ, ບົດເປັນແປ້ງເພື່ອເຮັດເປັນວັດຖຸດິບ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜະລິດຕະພັນຈຶ່ງຈະມີກິ່ນຫອມອ່ອນ, ມີສັນຍາລັກຂອງເຂດພູຜາປ່າໄມ້. ປ້າ ນົງທິເຫ້ວ ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:

ຄອບຄົວຂ້າພະເຈົ້າເຮັດທູບຈາກຕົ້ນ ກິວ ເອົາຢູ່ໃນປ່າ, ເອົາໃບໄມ້ປ່າ, ຕົ້ນທີ່ໂດກທີ່ຝຸ່ຍມາຕາກແດດ ແລ້ວເອົາໄປບົດເປັນແປ້ງ. ສ່ວນຕົ້ນຂາວ ແມ່ນຕັດຈາກຕົ້ນໃຫຍ່, ເອົາມາບົດແລ້ວຕາກໃຫ້ແຫ້ງ, ຮັບປະກັນປະໄວ້ໄດ້ດົນ, ບໍ່ໂໝກ, ບໍ່ເປັນພິດ.

(ພາບ: ກົງລ້ວນ)

ຍ້ອນໄດ້ເຮັດທູບຢ່າງລະອຽດລະອໍໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ, ທູບ ປາກແງ່ ຈຶ່ງມີຄວາມແຕກຕ່າງເມື່ອທຽບກັບທູບຊະນິດຕ່າງໆທີ່ເຮັດແບບອຸດສາຫະກຳທີ່ມີໃນທ້ອງຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນ. ຍ້ອນເຫດນັ້ນ, ປຊຊ ຍັງມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຊ້ທູບໄຕ່ ໃນໂອກາດບຸນເຕັດ, ງານບຸນຕ່າງໆ. ໃນໂອກາດທ້າຍປີ, ບັນດາຄອບຄົວເຮັດທູບຕ້ອງເພີ່ມປະລິມານການຜະລລິດຂຶ້ນທົບ 2 ເທົ່າ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳຕື່ມອີກ ແລະ ມີລາຍຮັບທີ່ເປັນປົກກະຕິໃຫ້ແກ່ຫຼາຍຄອບຄົວ. ທ່ານ ຈີວັນກຽນ, ນາຍບ້ານ ປາກແງ່ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ຢູ່ບ້ານ ປາກແງ່ ມີຫຼາຍຄອບຄົວໄດ້ເຮັດທູບມາແຕ່ຫຼາຍປີແລ້ວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຍາມບຸນເຕັດ, ງານບຸນຕ່າງໆ ເຮັດໄດ້ຫຼາຍ. ລູກຄ້າຫຼາຍຄົນໄດ້ຊື້ໄປຂາຍຢູ່ຫຼາຍຕາແສງໃນແຂວງ. ດັ່ງນັ້ນ, ມີຫຼາຍຄອບຄົວໄດ້ພັດທະນາເສດຖະກິດຄອບຄົວໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກໍ່ເຮືອນ, ຊື້ລົດ, ເວົ້າລວມແລ້ວແມ່ນມີລາຍຮັບເປັນປົກກະຕິ.

ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ພ້ອມກັບຄວາມມານະພະຍາຍາມຮັກສາອາຊີບພື້ນເມືອງຂອງ ປຊຊ, ບ້ານ ປາກແງ່ ຍັງໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໜູນຊ່ວຍຈາກບັນດາແຫຼ່ງທຶນຂຶ້ນກັບໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດກໍ່ສ້າງຊົນນະບົດໃໝ່ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແບບຍືນຍົງ. ລັດໄດ້ລົງທຶນກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງປູດ້ວຍເບຕົງຍາວກວ່າ 3 ກມ ໃຫ້ແກ່ບ້ານ ປາກແງ່, ປະກອບສ່ວນສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວໃນບ້ານ ຮັກສາ ແລະ ເປີດກ້ວາງຂອບຂະໜາດການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ. ເອື້ອຍ ນົງທິງ່າ ຊາວບ້ານ ປາກແງ່ ແບ່ງປັນວ່າ:

ເມື່ອກອ່ນເສັນທາງໄປມາມີແຕ່ຂີ້ຕົມ, ການຂົນເຄື່ອງ, ວັດຖຸດິບ ຫຼືເອົາທູບໄປຂາຍລ້ວນແຕ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ລູກຄ້າກໍ່ບໍ່ຢາກເຂົ້າໄປຊື້ທູບຢູ່ບ້ານ. ເມື່ອລັດໄດ້ໜູນຊ່ວຍກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເບຕົງຈາກທຶນຂອງໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ, ປຊຊ ໃນບ້ານໄປມາມີຄວາມສະດວກສະບາຍກວ່າ. ລົດຈັກ, ລົດຂົນສົ່ງນ້ອຍສາມາດເຂົ້າຮອດປະຕູເຮືອນ, ການຊຶ້ຂາຍກໍ່ຄັບຄາໜາແໜ້ນ ຟົດຟື້ນກວ່າເກົ່າ, ປຊຊ ມີຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ສຸດ.

ທູບໄຕ່ ປາກແງ່ ໄດ້ຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງເຂດພູສູງ, ລຽບງ່າຍ, ເຕັມໄປດ້ວຍຈິດວິນຍານຂອງເຂດພູຜາປ່າໄມ້. ບັນດາທູບນັ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຕິດພັນກັບຊີວິດການເຫຼື້ອມໃສສາສະໜາ, ຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊາວເຜົ່າໄຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຊາວທ້ອງຖິ່ນອີກດ້ວຍ. ການຮັກສາອາຊີບພື້ນເມືອງທັງໄດ້ປະກອບສ່ວນອະນຸລັກຮັກສາສີສັນວັດທະນະທຳ, ທັງເປີດການທຳມາຫາກິນທີ່ເປັນປົກກະຕິ, ຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ ປຊຊ ເຂດພູສູງ./.

 

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໝູ່ບ້ານຫັດຖະກຳ ຮັກສາຈິດວິນຍານ ບຸນໄຫວ້ພະຈັນ ຂອງ ຫວຽດນາມ

ໝູ່ບ້ານຫັດຖະກຳ ຮັກສາຈິດວິນຍານ ບຸນໄຫວ້ພະຈັນ ຂອງ ຫວຽດນາມ

ທ່າມກາງຈັງຫວະຊີວິດ ທີ່ທັນສະໄໝ, ເມື່ອບັນດາເຄື່ອງຫຼິ້ນ ອຸດສາຫະກຳ ໄດ້ຖ້ວມຕະຫຼາດ ໃນທຸກໆ ລະດູການບຸນໄຫວ້ ພະຈັນ, ບ້ານ ອົງຫາວ, ຕາແສງ ຫງວຽນວັນລິນ (ແຂວງ ຮຶງ ອຽນ) ຍັງຄົງຮັກສາສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງ ຈິດວິນຍານ ຫວຽດນາມ ໄວ້ຢ່າງງຽບໆ - ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ບັນດາກອງ, ຫົວສິງ, ໂຄມໄຟຮູບດາວ ແລະ ໜ້າກາກເຈ້ຍ ຍັງຄົງຖືກເຮັດດ້ວຍມື ຢ່າງປານີດໂດຍຊ່າງ ຝີມື ໃນບ້ານຫັດຖະກໍາ.
