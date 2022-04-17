ສິລະປະ
ຫວຽດນາມ ຜ່ານຮູບແຕ້ມຈາກເມັດເຂົ້າ
ເມັດເຂົ້າທີ່ຂົ້ວແລ້ວຈະແບ່ງອອກເປັນແຕ່ລະປະເພດ.
ເຂົ້າໄດ້ຂົ້ວ ແລະ ປຸງແຕ່ງເປັນຫຼາຍສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອສ້າງພື້ນທີ່ຊ້ໍາ ແລະ ສົດໃສສໍາລັບຮູບ.
ເພື່ອໄດ້ຮູບ, ທ່ານນາງ ເວິນ ຈະແຕ້ມຮູບດ້ວຍໄມ້ຕາມຫົວຂໍ້ທີ່ນາງຢາກເຮັດ.
ຮູບແຕ້ມຈາກເມັດເຂົ້າຈະໄດ້ນຳໃຊ້ວັດສະດຸກາວເພື່ອຕິດເຂົ້າກັນເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັນໄດ້.
ຫຼັງຈາກສ້າງລວດລາຍຢ່າງລະະອຽດແລ້ວ, ຜູ້ຜະລິດຈະແປງເຂົ້າໄດ້ເທົ່າທຽມກັນ.
ທ່ານນາງ ເວິນ ແນະນຳໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມມງານຂອງຕົນມີຄວາມລະອຽດລະອໍ ແລະ ລະມັດລະວັງໃນການແຕ້ມຮູບ.
ການເຮັດຮູບແຕ້ມຈາກເມັດເຂົ້າຕ້ອງມີຄວາມລະມັດລະວັງ, ລະອຽດອ່ອນໃນທຸກລາຍລະອຽດ.
ພາຍຫຼັງສຳເລັດແລ້ວ, ຮູບແຕ້ມຈາກເມັດເຂົ້າຈະຖືກທາສີເຫຼື້ອມເພື່ອສ້າງຄວາມງາມ ກໍ່ຄືຮັກສາ.
ທ່ານນາງ ເວິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະເພດເມັດເຂົ້າທີ່ໃຊ້ໃນການແຕ້ມຮູບແມ່ນເຂົ້າທີ່ມີເມັດອ່ອນ, ຍາວ ແລະ ເຕັມ. ດ້ວຍປະສົບການທີ່ມີໃນການຂົ້ວເຂົ້າມາເປັນຫຼາຍເທື່ອ, ທ່ານນາງ ເວິນ ໄດ້ປະດິດອອກມາເຂົ້າຫຼາຍຊະນິດທີ່ມີສີສັນແຕກຕ່າງກັນ. ສີຂອງເມັດເຂົ້າ ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມໝາຍ ຂອງ ຮູບແຕ້ມ. ເມັດເຂົ້າທີ່ຂົ້ວ ຊຸດໜຶ່ງ ໄວທີ່ສຸດແມ່ນ 30 ນາທີ ຈະເຮັດໃຫ້ເມັດເຂົ້າ ມີສີ ຂາວອອກເຫຼືອງ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ມີສີນ້ຳຕານເຂັ້ມ, ເມັດເຂົ້າ ຕ້ອງຂົ້ວ ໃຊ້ເວລາປະມານ 5 – 6 ຊົ່ວໂມງ.
|ທ່ານນາງ ເວິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າຢາກປະກອບສ່ວນໂຄສະນາພາບພົດ ແລະ ຄວາມສວນງາມ ດ້ານວັດທະນະທຳ ຂອງ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຮ່າໂນ້ຍ, ພິເສດ ແມ່ນຮູບແຕ້ມຈາກເມັດເຂົ້າ ຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າ ມີຫຼາຍຄົນຊື້ເປັນຂອງ ຂວັນໃຫ້ກັບຊາວຕ່າງປະເທດ”.
ເພື່ອສ້າງຮູບ, ທ່ານນາງ ເວິນ ໄດ້ສະແດງເນື້ອໃນ ຢູ່ເທິງກະ ດານໄມ້, ແລ້ວນຳກາວ ມາຈັດລຽງເມັດເຂົ້າ ແຕ່ລະເມັດຕາມຄວາມຄິດຂອງຕົນ. ຂຶ້ນກັບຫົວຂໍ້, ເພິ່ນຈະເລືອກ ສີເຂົ້າ ແລ້ວ ວາງເຂົ້າແຕ່ລະເມັດ ເຂົ້າລົງໃນຮູບ ດ້ວຍຄວາມອົດທົນແລະ ລະມັດລະວັງ ເພື່ອໃຫ້ຮູບແຕ້ມມີຈິດວິນຍານ, ຄວາມເລິກ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວຄວາມຄິດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຮູບແຕ້ມ ຈະນໍາ ໄປຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ, ຂັດ ແລະ ເຄືອບດ້ວຍຢາຕ້ານ ແມງໄມ້ ເພື່ອຮັກສາ ໃນໄລຍະຍາວ. ຕາມປົກກະຕິ ເພື່ອຜະ ລິດໄດ້ຮູບແຕ້ມແຜ່ນໜ່ຶງ ເພິ່ນຕ້ອງໃຊ້ເວລາປະມານ 1 ມື້ເຖິງ 3 ມື້, ຂຶ້ນກັບເນື້ອໃນ ແລະ ຂະໜາດຂອງຮູບ.
ປັດຈຸບັນ, ໂຮງງານຜະລິດຮູບແຕ້ມ ຈາກເມັດເຂົ້າ ຂອງ ເພິ່ນ ໄດ້ຜະລິດຮູບແຕ້ມ ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ນ້ອຍແຕ່ 170 ຫາ 200 ແຜ່ນຕໍ່ເດືອນ, ສ່ວນຫຼາຍຈະມີຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບ ທັດສະນີຍະພາບ ຂອງບ້ານເກີດເມືອງນອນຄື: ທົ່ງນາ, ຕົ້ນກ້ວຍ, ນ້ຳສ້າງ ຫຼື ສະຖານທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ເຊັ່ນ: ໜອງເງືອມ, ວັນໝ໊ຽວ-ກວັກຕື້ຢາມ, ວັດ ເສົາດຽວ ຫຼື ຮູບແຕ້ມມີຕົວໜັງສື ຟຸກ, ລົກ, ເຖາະ, ຕ໋າຍ, ເຕີມ, ດຶກ ແລະ ອື່ນໆ.
|ຮູບແຕ້ມດ້ວຍເມັດເຂົ້າ ຈຳນວນໜຶ່ງ ມີຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດຊາດ ແລະ ຜູ້ຄົນ ຫວຽດນາມ: