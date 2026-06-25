ວັດທະນະທຳ
ບາດກ້າວໃໝ່ໃນນະໂຍບາຍເຮືອນຢູ່
ຈາກຄຳສັ່ງເລກທີ 34 ຂອງຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການນຳພາຂອງພັກ ສຳລັບວຽກງານພັດທະນາເຮືອນຢູ່ສັງຄົມໃນສະພາບການໃໝ່, ແຜນຮ່າງ “ລົງທຶນກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ສັງຄົມໃຫ້ແກ່ເປົ້າໝາຍທີ່ມີລາຍຮັບຕ່ຳ, ກຳມະກອນເຂດອຸດສາຫະກຳ ຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 1 ລ້ານຫ້ອງ/ຫຼັງ ໄລຍະ 2021 – 2030 ຂອງລັດຖະບານຕະຫຼອດຮອດບັນດາການຊີ້ນຳໃໝ່ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເຮືອນຢູ່ໃຫ້ເຊົ່າ… ບັນດານະໂຍບາຍໃຫຍ່ພວມໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາເຮືອນຢູ່ອາໄສ.
ຈາກກຳມະສິດ ຮອດສິດເຂົ້າເຖິງເຮືອນຢູ່
ບັນດາການກຳນົດທິດໃໝ່ໄດ້ຮັບການຫັນເປັນລະອຽດໂດຍໄວ ດ້ວຍບັນດາໂຄງການ ແລະ ກົນໄກຜັນຂະຫຍາຍໃນຕົວຈິງ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ແຜນຮ່າງກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ສັງຄົມຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 1 ລ້ານຫ້ອງ/ຫຼັງ ໄດ້ບັນລຸປະມານ 72,5% ແຜນການທີ່ໄດ້ວາງອອກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກະຊວງກໍ່ສ້າງ ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າຄວາມຕ້ອງການເຮືອນຢູ່ໃຫ້ເຊົ່າໃນ 5 ປີຈະມາເຖິງ ຈະຂຶ້ນເຖິງ 71.000 ຫ້ອງ/ຫຼັງ, ໃນຂະນະທີ່ປັດຈຸບັນໃນທົ່ວປະເທດຫາກໍ່ມີເຮືອນຢູ່ສັງຄົມໃຫ້ເຊົ່າປະມານ 42.000 ຫ້ອງ/ຫຼັງ. ບັນດາຕົວເລກນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຮືອນຢູ່ພວມກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາບັນຫາພັດທະນາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈແຖວໜ້າໃນປັດຈຸບັນ.
ໃນສະພາບການນັ້ນ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ວາງອອກບໍ່ພຽງແຕ່ຕອບສະໜອງຢ່າງຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບຈຳນວນເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຕ້ອງຮັບຮູ້ຢ່າງຮອບດ້ານກວ່າກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງນະໂຍ ບາຍຮັບປະກັນມີເຮືອນຢູ່ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ. ບໍ່ພຽງແຕ່ແນໃສ່ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການເຮືອນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນເທົ່ານັ້ນ, ນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງຕິດພັນກັບເປົ້າໝາຍພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຮັບປະກັນສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບຕົວເມືອງ. ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
ນະໂຍບາຍເຮືອນຢູ່ໃນໄລຍະໃໝ່ຕ້ອງໄດ້ອອກແບບດ້ວຍຈິນຕະນາການໃໝ່, ວິໄສທັດໃໝ່, ຮັບປະກັນທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີເຮືອນຢູ່. ນີ້ແມ່ນເປົ້າໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດ. ເຮືອນແມ່ນບ່ອນຢູ່ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອດຳເນີນທຸລະກິດ, ເພື່ອສະສົມຊັບສິນ. ຕ້ອງຄວບຄຸມເປົ້າໝາຍຊົມໃຊ້ນະໂຍບາຍເຮືອນຢູ່, ກົນໄກຊື້ຂາຍຢ່າງເຄັ່ງຂັດ, ບໍ່ປະໃຫ້ສະພາບການເຮືອນຢູ່ກາຍເປັນຊັບສິນສະສົມກັກຕຸນ, ບໍ່ປະໃຫ້ນະໂຍບາຍເຮືອນຢູ່ຖືກສວຍໃຊ້ເພື່ອຫວັງຜົນປະໂຫຍດ.
ການກຳນົດທິດໃໝ່ພວມສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການເຂົ້າເຖິງບັນຫາເຮືອນຢູ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງກວ່າ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ເຮືອນຢູ່ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນບ່ອນຢູ່ຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນພາກສ່ວນຂອງໂຄງປະກອບຕົວເມືອງ, ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບ. ຈາກວິທີການເຂົ້າເຖິງນີ້, ເຮືອນຢູ່ນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ຄືພາກສ່ວນໜຶ່ງໃນຍຸດທະສາດພັດທະນາໄລຍະຍາວຂອງປະເທດຊາດ. ເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກບໍ່ພຽງແຕ່ເພີ່ມຈຳນວນເຮືອນຢູ່ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນມີໂອກາດເຂົ້າເຖິງບັນດາຮູບແບບເຮືອນຢູ່ທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍອີກດ້ວຍ. ທ່ານ ເລມິງຮຶງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ພວກເຮົາຕ້ອງຄົ້ນຄ້ວາຢ່າງລະອຽດເພື່ອຫັນປ່ຽນວິທີການຮັບຮູ້ຈາກກຳມະສິດເຮືອນຢູ່ມາເປັນການສັບຊ້ອນສິດມີເຮືອນຢູ່. ໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າໃຜມີລາຍຮັບທີ່ບໍ່ສາມາດກຳມະສິດເຮືອນຢູ່ ອາດສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງເຮືອນຢູ່ໃຫ້ເຊົ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ມີລາຄາທີ່ເໝາະສົມ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງເຊິ່ງພວກເຮົາຫັນປ່ຽນຈິນຕະນາການ, ວິທີການຄິດ, ວິທີການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງພັດທະນາເຮືອນຢູ່ແບບການຄ້າ.
ຈຸດສຸມຂອງນະໂຍບາຍພວມຄ່ອຍໆຫັນປ່ຽນຈາກການໜູນຊ່ວຍກຳມະສິດເຮືອນຢູ່ດ້ວຍທຸກວິທີ ໄປຍັງການຄັດເລືອກເຮືອນຢູ່ໃຫ້ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະກຸ່ມຕາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນວິທີການເຂົ້າເຖິງເຊິ່ງຫຼາຍປະເທດພັດທະນາພວມໝູນໃຊ້ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນສິດເຂົ້າເຖິງເຮືອນຢູ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍ.
ເຮືອນຢູ່ໃຫ້ເຊົ່າ - ເສົາຄ້ຳໃໝ່ຂອງນະໂຍບາຍເຮືອນຢູ່
ຖ້າການຫັນປ່ຽນກ່ຽວກັບຈິນຕະນາການແມ່ນພື້ນຖານນັ້ນ ການພັດທະນາເຮືອນຢູ່ໃຫ້ເຊົ່າກໍ່ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນບາດກ້າວລະອຽດເພື່ອຫັນເປົ້າໝາຍນັ້ນໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ໃນການກຳນົດທິດໃໝ່, ເຮືອນຢູ່ໃຫ້ເຊົ່າໄດ້ຖືກກຳນົດແມ່ນພາກສ່ວນສຳຄັນຂອງລະບົບເຮືອນຢູ່ໃນອະນາຄົດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຊີ້ນຳວ່າ:
ນັບແຕ່ປັດຈຸບັນຈົນຮອດປີ 2030, ເຮືອນຢູ່ເພື່ອຂາຍຍັງມີຄວາມຈຳເປັນ, ແຕ່ເຮືອນຢູ່ໃຫ້ເຊົ່າຕ້ອງກຳນົດແມ່ນເສົາຄ້ຳຍຸດທະສາດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຢູ່ບັນດາຕົວເມືອງໃຫຍ່, ເຂດອຸດສາຫະກຳເຊິ່ງແມ່ນເຂດແຮງງານເຂົ້າເຮັດວຽກ ແລະ ບັນດາບໍລິເວນທີ່ມີລາຄາເຮືອນຢູ່ສູງກວ່າຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນ. ສ້າງໂຄງປະກອບຜະລິດຕະພັນຄືນໃໝ່ໃຫ້ສົມດູນ. ສ້າງທຸກຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດານັກລົງທຶນກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ໃຫ້ເຊົ່າ.
ຕ້ອງຄົ້ນຄ້ວານະໂຍບາຍເພື່ອເພີ່ມທະວີການພັດທະນາຕະຫຼາດເຮືອນຢູ່ໃຫ້ເຊົ່າ. ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາທ້ອງຖິ່ນນຳໜ້າການຫັນບັນດາແຜນນະໂຍບາຍກາຍເປັນການກະທຳໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ໃນເດືອນມິຖຸນານີ້, ທາງນະຄອນຄາດວ່າຈະເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ 7 ໂຄງການດ້ວຍເຮືອນຢູ່ປະມານ 6.300 ຫ້ອງ/ຫຼັງ, ໃນນັ້ນມີ 1.000 ຫ້ອງ/ຫຼັງໃຫ້ເຊົ່າ. ວັນທີ 22 ມິຖຸນາ ຜ່ານມາ, ມີ 3 ໂຄງການໃຫຍ່ໂດຍນະຄອນພ້ອມກັນເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນບັນດາໂຄງການອະສັງຫາລິມະຊັບຢ່າງດຽວ ຫາກຍັງແມ່ນບາດກ້າວທົດລອງຮູບແບບພັດທະນາເຮືອນຢູ່ໃໝ່. ທ່ານ ຫວູດ້າຍທັ້ງ ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ເປົ້າໝາຍຂອງນະຄອນແມ່ນຄ່ອຍໆສ້າງຕະຫຼາດເຮືອນຢູ່ໃຫ້ເຊົ່າທີ່ເປັນມືອາຊີບ, ມີຄຸນນະພາບສູງ, ລາຄາເໝາະສົມ, ພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນຫຼຸດຜ່ອນກຳລັງກົດດັນການກຳມະສິດເຮືອນຢູ່ດ້ວຍທຸກວິທີ, ສ້າງຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບພັດທະນາຢ່າງປອດໄພ, ຍືນຍົງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບທ່າອ່ຽງພັດທະນາສາກົນ. ໃນອະນາຄົດ, ບັນດາເຂດເຮືອນຢູ່ໃຫ້ເຊົ່າຈະໄດ້ຮັບການວາງແຜນກຳນົດຢ່າງຄົບຊຸດກັບບັນດາເສັ້ນທາງລົດໄຟໃນຕົວເມືອງ, ບັນດາສູນວຽກເຮັດງານທຳ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການບໍລິການສາທາສລະນະ, ສ້າງເປັນເຂດຊຸມຊົນຕົວເມືອງທີ່ທັນສະໄໝ, ສີວິໄລ ແລະ ສະດວກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.
ບັນດາບາດກ້າວຫັນປ່ຽນໃໝ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນນະໂຍບາຍເຮືອນຢູ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມກະກຽມບັນດາພື້ນຖານທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ວິວັດການຫັນເປັນຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງກວາ, ພ້ອມທັງເປີດກວ້າງໂອກາດມີເຮືອນຢູ່ຖາວອນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.