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ວັດທະນະທຳ

ບັນຍາກາດ ໃນມືື້ເປີດງານບຸນ ກາເຟ ບວນມາຖວດ ຄັ້ງທີ 8 ປີ 2023

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ງານບຸນກາເຟ ບວນມາຖວດ  ໄດ້ດຳເນີນໄປ ທ່າມ ກາງບັນຍາກາດເບີກບານມ່ວນຊື່ນ ຢູ່ທົ່ວທຸກເສັ້ນທາງ ຂອງ ເມືອງແຫ່ງພູເຂົາ. ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈາກທົ່ວທົ່ວທຸກສາລະທິດນັບໝື່ນໆ ຄົນ ໄດ້ພາກັນ ມາເຕົ້າໂຮມ ຢູ່ໃຈກາງເມືອງ ເພື່ອຮັບຊົມບັນດາເຫດການ ທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ ໂດຍຈຸດເດັ່ນແມ່ນງານບຸນຢູ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນ ແລະ ພິທີເປີດງານບຸນກາເຟ ບວນມາຖວດ ຄັ້ງທີ 8 ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນແລງ ແລະ ຕອນຄໍ່າ ຂອງວັນດຽວກັນ. ລຸ່ມນີ້ ແມ່ນບັນດາຮູບພາບດ່ວນ ຂອງນັກຂ່າວ ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບບັນຍາກາດ ຂອງງານບຸນ.
ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​​ລືວກວາງ ກ່າວ​ຄຳ​ປະໄສ ​ໃນພິ​ທີ​ໄຂງານ​ບຸນ​ກາ​ເຟ ບວນມາຖວດ ຄັ້ງ​ທີ 8 ປີ 2023. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ສາກການສະແດງສິລະປະ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນປະຫວັດສາດ  ໃນຄືນໄຂງານບຸນກາເຟ ບວນມາຖວດ ຄັ້ງທີ 8 ປີ 2023. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP 
ວາດຟ້ອນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມມີສະເໜ່ ຂອງ ບັນດາຍິງສາວ ໄຕງວຽນ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ຊ່ວງເວລາ ຄ້ອງ ໄຕງວຽນ ຊຶ່ງເປັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳໂລກ ໄດ້ຟື້ນຄືນໃໝ່ ໃນມື້ໄຂງານບຸນ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ສາກການສະແດງ ​​ກ່ຽວ​ກັບ​ການກໍາເນີດ ຂອງ ເຂດດິນພູເຂົາໄຟ ຢູ່ໄຕງວຽນ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວນັບໝື່ນ ເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອຮັບຊົມບັນ ຍາກາດ ຂອງ ງານບຸນ ຢູ່ 6 ແຍກ ໃຈກາງນະຄອນ ບວນມາຖວດ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ບັນດານັກສິລະປິນ ໄຕງວຽນ ສະແດງຄ້ອງ ຢູ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ທຸງ​ຊາດ ​ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ບັນດາປະ​ເທດ​​ ທີ່ປິວສະບັດ ​ໃນ​ງານ​ບຸນ​ຢູ່ຕາມທ້ອງ​ຖະໜົນ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ສັນ​ຍາ​ລັກ​ຊ້າງ​ ແລະ​ ກາ​ເຟ ​ຢູ່ ບວນມາຖວດ ໃນ​ງານ​ບຸນຢູ່ຕາມທ້ອງ​ຖະ​ຫນົນ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ສີ​ສັນ​​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ ໃນ​ງານ​ບຸນຢູ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ຄວາມງາມທີ່ປະທັບໃຈ ຂອງບັນດາຍິງສາວຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ ຢູ່ ແຂວງ ດັກລັກ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ຄະນະ​ສິລະ​ປະ​ແຂວງ Jeollabuk ຂອງ​ ສ ​ເກົາຫຼີ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ສະ​ແດງ ​ໃນ​ງານ​ບຸນ ຢູ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ນັກ​ສິລະ​ປິນຍິງ ສ ​ເກົາຫຼີ ​ທຳການພົບປະແລກປ່ຽນ ​ກັບ​ມວນຊົນ​ ຫວຽດນາມ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ທີມແກທອງ ເຍົາວະຊົນ ແຂວງ ດັກລັກ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ບັນດາ ນາງງາມ ແລະ ສາວງາມ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ສາກການສະແດງທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ ຂອງນັກສະແດງ ກາຍຍະສິນ ຕາມທ້ອງຖະຫນົນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ຊາວ​ໜຸ່ມ​ແຂວງ​ ດັກ​ລັກ​ ນຳ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ຟົດ​ຟື້ນ​ມ່ວນ​ຊື່ນ ມາສູ່​ງານ​ບຸນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP

 


ປະຕິບັດໂດຍ: ແທງຮ່ວາ, ຈິ້ງໂບ້ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິທີ​ ເກົ່າງື ​ຢູ່​ໝູ່​ບ້ານ ​ຖ໋າຍເຢືອງ

ພິທີ​ ເກົ່າງື ​ຢູ່​ໝູ່​ບ້ານ ​ຖ໋າຍເຢືອງ

ວັນ​ທີ 2 ກຸມພາ 2023, ກົງກັບວັນ​ທີ 12 ມັງກອນ​ ປີ ​ແມວ, ບ້ານ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ​ຖ໋າຍເຢືອງ, ເມືອງ ຖ້ວນອານ, ​ນະຄອນ ​ເຫວ້, ​ແຂວງ ​ເທື່ອ​ທຽນ​ເຫວ້​ໄດ້​ຈັດ​ງານ​ບຸນ​ ເກົ່າງື (ເທດສະການຫາປາ) ຕາມ​ຮີດຄອງ​ປະ​ເພນີ“​ຕາມນຽນ ດ໋າວເລ້”  ໝາຍຄວາມວ່າ ສາມປີໄຂຂຶ້ນເທື່ອໜຶ່ງ. ນີ້​ແມ່ນ​ງານ​ບຸນ​ໃຫຍ່​ທີ່​ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປ​ດ້ວຍ​ເອກະລັກ​ວັດທະນະທຳ​ແລະ ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ຊາວ​ປະມົງ​ ຢູ່​ແຄມ​ທະ​ເລ ເທື່ອທຽນ, ງານບຸນ ໄດ້ດຶງ​ດູດ​ມວນຊົນ ​ແລະ ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມນັບເປັນ​ຈຳນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ.
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