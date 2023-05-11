ບັນຍາກາດ ໃນມືື້ເປີດງານບຸນ ກາເຟ ບວນມາຖວດ ຄັ້ງທີ 8 ປີ 2023

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ງານບຸນກາເຟ ບວນມາຖວດ ໄດ້ດຳເນີນໄປ ທ່າມ ກາງບັນຍາກາດເບີກບານມ່ວນຊື່ນ ຢູ່ທົ່ວທຸກເສັ້ນທາງ ຂອງ ເມືອງແຫ່ງພູເຂົາ. ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈາກທົ່ວທົ່ວທຸກສາລະທິດນັບໝື່ນໆ ຄົນ ໄດ້ພາກັນ ມາເຕົ້າໂຮມ ຢູ່ໃຈກາງເມືອງ ເພື່ອຮັບຊົມບັນດາເຫດການ ທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ ໂດຍຈຸດເດັ່ນແມ່ນງານບຸນຢູ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນ ແລະ ພິທີເປີດງານບຸນກາເຟ ບວນມາຖວດ ຄັ້ງທີ 8 ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນແລງ ແລະ ຕອນຄໍ່າ ຂອງວັນດຽວກັນ. ລຸ່ມນີ້ ແມ່ນບັນດາຮູບພາບດ່ວນ ຂອງນັກຂ່າວ ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບບັນຍາກາດ ຂອງງານບຸນ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລືວກວາງ ກ່າວຄຳປະໄສ ໃນພິທີໄຂງານບຸນກາເຟ ບວນມາຖວດ ຄັ້ງທີ 8 ປີ 2023. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ສາກການສະແດງສິລະປະ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນປະຫວັດສາດ ໃນຄືນໄຂງານບຸນກາເຟ ບວນມາຖວດ ຄັ້ງທີ 8 ປີ 2023. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ວາດຟ້ອນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມມີສະເໜ່ ຂອງ ບັນດາຍິງສາວ ໄຕງວຽນ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ຊ່ວງເວລາ ຄ້ອງ ໄຕງວຽນ ຊຶ່ງເປັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳໂລກ ໄດ້ຟື້ນຄືນໃໝ່ ໃນມື້ໄຂງານບຸນ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ສາກການສະແດງ ກ່ຽວກັບການກໍາເນີດ ຂອງ ເຂດດິນພູເຂົາໄຟ ຢູ່ໄຕງວຽນ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວນັບໝື່ນ ເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອຮັບຊົມບັນ ຍາກາດ ຂອງ ງານບຸນ ຢູ່
6 ແຍກ ໃຈກາງນະຄອນ ບວນມາຖວດ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ບັນດານັກສິລະປິນ ໄຕງວຽນ ສະແດງຄ້ອງ ຢູ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ທຸງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດ ທີ່ປິວສະບັດ ໃນງານບຸນຢູ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ສັນຍາລັກຊ້າງ ແລະ ກາເຟ ຢູ່ ບວນມາຖວດ ໃນງານບຸນຢູ່ຕາມທ້ອງຖະຫນົນ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ສີສັນວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າ ໃນງານບຸນຢູ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ຄວາມງາມທີ່ປະທັບໃຈ ຂອງບັນດາຍິງສາວຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ ຢູ່ ແຂວງ ດັກລັກ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ຄະນະສິລະປະແຂວງ Jeollabuk ຂອງ ສ ເກົາຫຼີ ເຂົ້າຮ່ວມການສະແດງ ໃນງານບຸນ ຢູ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ນັກສິລະປິນຍິງ ສ ເກົາຫຼີ ທຳການພົບປະແລກປ່ຽນ ກັບມວນຊົນ ຫວຽດນາມ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ທີມແກທອງ ເຍົາວະຊົນ ແຂວງ ດັກລັກ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ບັນດາ ນາງງາມ ແລະ ສາວງາມ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ສາກການສະແດງທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ ຂອງນັກສະແດງ ກາຍຍະສິນ ຕາມທ້ອງຖະຫນົນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ຊາວໜຸ່ມແຂວງ ດັກລັກ ນຳບັນຍາກາດຟົດຟື້ນມ່ວນຊື່ນ ມາສູ່ງານບຸນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ປະຕິບັດໂດຍ: ແທງຮ່ວາ, ຈິ້ງໂບ້ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ