ສິລະປະ
ຈິດຕະກໍາ mosaic ທ່ີສ້າງສັນ
ການສ້າງງານ ສິລະປະ Mosaic ແຜ່ນໜຶ່ງ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນາຍຊ່າງຕ້ອງມີຄວາມອົດທົນ ພ້ອມທັງຈິນຕະນາການທີ່ອຸດົມ ສົມ ບູນ ເພື່ອເຮັດແນວໃດສາມາດປະກອບບັນດາແຜ່ນຕໍ່ນັ້ນ ໃຫ້ກາຍເປັນຮູບພາບແຜ່ນໜຶ່ງ ທີ່ມີສີສັນພິເສດ ແລະ ຜ່ານສີມືທີ່ ຊໍານານຂອງນາຍຊ່າງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜົນງານການປະດິດແຕ່ງໂດດເດັ່ນຂຶ້ນ.
ສໍາລັບຄົນໜຸ່ມສາວ, ສິລະປະ mosaic ຄ່ອຍໆ ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເພດ ຄວາມບັນເທີງທີ່ມີລັກສະນະຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ມີຄວາມໝາຍ, ເຂົາເຈົ້າເລືອກເພື່ອປະສົບການ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ທ່ານ ຮ່າຕຸກດ້າວ, ຜູ້ສ້າງຕັ້ງ Toong Teng Ceramic ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຫຼົງໄຫຼກັບງານສິລະປະ Mosaic ມາແຕ່ດົນນານ ແລະ ຢາກສ້າງສະຖານທີ່ໜຶ່ງເພື່ອໃຫ້ຄົນໜຸ່ມສາວ ມາຮຽນຮູ້, ຫາປະສົບການ, ສ້າງຄວາມອົດທົນ ແລະ ຄວາມພິຖີພິຖັນ. ບາງຄັ້ງກໍ່ຄົ້ນພົບທ່າແຮງ ໃນຕົວເອງ”.
ທ່ານ ຮ່າຕຸກດ້າວ ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ ຮຽນປະກອບຮູບ Mosaic ຄວນເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍແນວຄວາມຄິດທີ່ງ່າຍໆ, ມີລາຍລະອຽດໜ້ອຍ, ສຸມໃສ່ໃນລາຍລະອຽດຫຼັກ ເພື່ອໃຫ້ຂັ້ນຕອນຕໍ່ມາໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເລືອກກອບທີ່ເໝາະສົມ, ວາດຈຸດພື້ນຖານຂອງແນວຄວາມຄິດ ໃສ່ກອບ, ທ່ານ ຄວນໃຊ້ແນວຄວາມຄິດ ສໍາລັບຕົວທ່ານເອງ ທີ່ຈະແຕ້ມໃນກອບ. ເລືອກສີທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອປະກອບຕາມຮ່າງທີ່ທ່ານໄດ້ແຕ້ມຢູ່ໃນກອບ. ວັດສະດຸໄດ້ນຳໃຊ້ເພື່ອຜະລິດຮູບ mosaic ແມ່ນ ມີຢ່າງ ຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນ: ດິນເຜົາ, ແກ້ວ, ເປືອກຫອຍ... ຕາມປົກກະຕິ, ການສ້າງຮູບ mosaic ແຜ່ນໜຶ່ງຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 3 ຊົ່ວໂມງ, ຈຸດເດັ່ນແມ່ນບັນດາສີສັນ ທີ່ເປັນສ່ວນບຸກຄົນ.
ນາງ ເຟືອງຖ໋າວ, ເມືອງ ບິ່ງແທກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ນັບແຕ່ຮູ້ຈັກຮູບMosaic ນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າ ນິໄສສະຫງົບລົງ, ຄວາມອົດ ທົນສູງຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ ມີຄວາມະມັດລະວັງໃນວຽກງານ ກໍ່ຄືຊີວິດ. ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮັດວຽກ ກໍ່ຄືຊີວິດ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອອກໄປຫາການສ້າງພາບ Mosaic”.