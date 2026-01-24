ເຄື່ອງໝາຍ ຫວຽດ
ກ່າເມົາ ຊຸກຍູ້ການໂຄສະນາ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ OCOP
ນອກຈາກການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການຈຳໜ່າຍແລ້ວ, ແຂວງ ກ່າເມົາ ຍັງໄດ້ຕັ້ງໜ້າສະໜັບສະໜູນບັນດາຫົວໜ່ວຍ OCOP ໃນການນຳໃຊ້ລະບົບດີຈີຕອນເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ. ບັນດາເວທີການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ໄດ້ກາຍເປັນຊ່ອງທາງການໂຄສະນາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜະລິດຕະພັນພິເສດຂອງເຂດດິນແດນ ເດິດໝຸ໊ຍ ເຂົ້າເຖິງຜູ້ບໍລິໂພກຮຸ່ນໃໝ່ ແລະ ຕະຫຼາດສາກົນໄດ້ໃກ້ຊິດກວ່າເກົ່າ. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຢ່າງໂປ່ງໃສຜ່ານລະບົບ QR Code ແລະ ການກວດສອບແຫຼ່ງທີ່ມາຢ່າງຈະແຈ້ງ ໄດ້ຊ່ວຍຍົກສູງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງລູກຄ້າ ທີ່ມີຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ..
ໃນທິດທາງການພັດທະນາຮອດປີ 2030, ແຂວງ ກ່າເມົາ ໄດ້ກຳນົດວ່າ ຜະລິດຕະພັນ OCOP ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນສິນຄ້າທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງແມ່ນ “ທູດທາງດ້ານວັດທະນະທຳ” ທີ່ສົ່ງຕໍ່ຄຸນຄ່າຂອງເຂດດິນແດນແມ່ນ້ຳລຳເຊ. ດັ່ງນັ້ນ, ທາງແຂວງຈຶ່ງໄດ້ຈັດຊຸດອົບຮົມກ່ຽວກັບການອອກແບບການຫຸ້ມຫໍ່, ສະຫຼາກສິນຄ້າ ແລະ ທັກສະການຕະຫຼາດທີ່ທັນສະໄໝຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການປະສົມປະສານລະຫວ່າງຂະບວນການຜະລິດທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ເອກະລັກອັນໂດດເດັ່ນຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນກຸນແຈສຳຄັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ ເຊັ່ນ: ປາແດກກະປູທະເລ, ໄສ້ອົ່ວ ຫຼື ຊີ້ນຄວາຍແຫ້ງ ກາຍເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດຊົນນະບົດໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ.