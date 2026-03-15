ການເລືອກຕັ້ງຢູ່ເຂດພິເສດ ເຈື່ອງຊາ

ພາບບັນຍາກາດພິທີໄຂການເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ຈຸດປ່ອນບັດທີ 14, ເຂດພິເສດ ເຈື່ອງຊາ. ພາບ: VNA
ປະຊາຊົນ ແລະ ພະນັກງານ, ນັກຮົບ ປະຕິບັດການເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ຈຸດປ່ອນບັດທີ 14, ເຂດພິເສດ ເຈື່ອງຊາ. ພາບ: VNA
ຈຸດເລືອກຕັ້ງຢູ່ເກາະ ເຈື່ອງຊາ, ເຂດພິເສດ ເຈື່ອງຊາ, ແຂວງ ແຄ໋ງຮວ່າ. ພາບ: VNA
ບັນຍາກາດການເລືອກຕັ້ງຢູ່ເກາະ ເຈື່ອງຊາ, ເຂດພິເສດ ເຈື່ອງຊາ, ແຂວງ ແຄ໋ງຮວ່າ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ມີນາ 2026. ພາບ: VNA
ບັນຍາກາດການເລືອກຕັ້ງຢູ່ເກາະ ເຈື່ອງຊາ, ເຂດພິເສດ ເຈື່ອງຊາ, ແຂວງ ແຄ໋ງຮວ່າ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ມີນາ 2026. ພາບ: VNA
ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ຈຸດປ່ອນບັດທີ 14, ເຂດພິເສດ ເຈື່ອງຊາ ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນຕ່າງໆ ສົກປີ 2026 - 2031. ພາບ: VNA