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ວັດທະນະທຳ

ການເລືອກຕັ້ງຢູ່ເຂດພິເສດ ເຈື່ອງຊາ

ວັນທີ 15 ມີນາ 2026, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ຈຸດປ່ອນບັດທີ 14, ເຂດພິເສດ ເຈື່ອງຊາ (ແຂວງ ແຄ໋ງຮວ່າ) ໄດ້ປະຕິບັດການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນຕ່າງໆ ສົກປີ 2026 - 2031.

 

ພາບບັນຍາກາດພິທີໄຂການເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ຈຸດປ່ອນບັດທີ 14, ເຂດພິເສດ ເຈື່ອງຊາ. ພາບ: VNA
ປະຊາຊົນ ແລະ ພະນັກງານ, ນັກຮົບ ປະຕິບັດການເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ຈຸດປ່ອນບັດທີ 14, ເຂດພິເສດ ເຈື່ອງຊາ. ພາບ: VNA
ຈຸດເລືອກຕັ້ງຢູ່ເກາະ ເຈື່ອງຊາ, ເຂດພິເສດ ເຈື່ອງຊາ, ແຂວງ ແຄ໋ງຮວ່າ. ພາບ: VNA
ບັນຍາກາດການເລືອກຕັ້ງຢູ່ເກາະ ເຈື່ອງຊາ, ເຂດພິເສດ ເຈື່ອງຊາ, ແຂວງ ແຄ໋ງຮວ່າ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ມີນາ 2026. ພາບ: VNA
ບັນຍາກາດການເລືອກຕັ້ງຢູ່ເກາະ ເຈື່ອງຊາ, ເຂດພິເສດ ເຈື່ອງຊາ, ແຂວງ ແຄ໋ງຮວ່າ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ມີນາ 2026. ພາບ: VNA
ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ຈຸດປ່ອນບັດທີ 14, ເຂດພິເສດ ເຈື່ອງຊາ ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນຕ່າງໆ ສົກປີ 2026 - 2031. ພາບ: VNA
  • ປະຕິບັດໂດຍ: VNP/VNA
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ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຊາວເຜົ່າ ເອີດູ ເຂົ້າຮ່ວມການສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຊາວເຜົ່າ ເອີດູ ເຂົ້າຮ່ວມການສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ຖ້າໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄູຍິງອາຍຸ 24 ປີໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະສຸມໃສ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດປະກອບສ່ວນໃນບັນຫາຈຳນວນໜຶ່ງ, ຄື: ສ້າງນະໂຍບາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເຂດຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກໄພທຳມະຊາດໃຫ້ສົມບູນ; ການລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງໂຮງຮຽນ
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