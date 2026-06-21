Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

World Cup ២០២៦៖ FIFA ពង្រីក "កេរ្តិ៍ដំណែលបាល់ទាត់" នៅម៉ិកស៊ិក

នៅក្នុងបរិបទនៃការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ ២០២៦ ដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរស់រវើកនៅលើទីលានអាមេរិកខាងជើង (នៅសហរដ្ឋអាមេរិក កាណាដា និងម៉ិកស៊ិក) សហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោក (FIFA) បានចាប់ផ្តើមសម្លឹងឆ្ពោះទៅរកតម្លៃរយៈពេលវែងបន្ទាប់ពីការប្រកួតដោយអនុវត្តកម្មវិធីដើម្បីកសាងទីលានបាល់ទាត់សហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសម៉ិកស៊ិក។
ទិដ្ឋភាពនៅខាងក្នុងពហុកីឡដ្ឋាន Monterrey ទីក្រុង Monterrey ប្រទេសម៉ិកស៊ិក ថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៦ (REUTERS/Raquel Cunha)

កាលពីសប្តាហ៍មុន FIFA បានសម្របសម្រួលជាមួយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អន្តរអាមេរិក (BID) និងសហព័ន្ធបាល់ទាត់ម៉ិកស៊ិក (FMF) ដើម្បីចាប់ផ្តើមកម្មវិធី FIFA Arena ដោយមានគោលដៅ សាងសង់ទីលានបាល់ទាត់ខ្នាតតូចចំនួន ៨ កន្លែងនៅតាមទីក្រុង និងជនបទ ក្នុងប្រទេសម៉ិកស៊ិកមុនដំណាច់ឆ្នាំ ២០២៦។ គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ FIFA មានគោលបំណងពង្រីកឱកាសចូលលេងកីឡាសម្រាប់សហគមន៍ ជាពិសេសកុមារ និងយុវជន។

ទីលានបាល់ទាត់ថ្មីនឹងត្រូវសាងសង់នៅទីសាធារណៈ បម្រើសកម្មភាពកីឡាសហគមន៍ រៀបចំការប្រកួតក្នុងស្រុក ក៏ដូចជាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សង្គម។ ទន្ទឹមនឹងការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ កម្មវិធីនេះក៏រួមបញ្ចូលសកម្មភាពអប់រំ លើកកម្ពស់ការដាក់បញ្ចូលក្នុងសង្គម និងការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សា ព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការចូលរួមរបស់កុមារី និងយុវនារី។

យោងតាម ​​FIFA គម្រោងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីបង្កើតផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានរយៈពេលវែងសម្រាប់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ World Cup៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ពិធីបិទសន្និសីទសារព័ត៌មានជាតិឆ្នាំ២០២៦

ពិធីបិទសន្និសីទសារព័ត៌មានជាតិឆ្នាំ២០២៦

បន្ទាប់ពីបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃ នៅទីក្រុងហៃផុង (១៩-២១ មិថុនា) សន្និសីទសារព័ត៌មានជាតិឆ្នាំ២០២៦ ដែលមានប្រធានបទសំខាន់គឺ "សារព័ត៌មានវៀតណាម - ស្មោះត្រង់ ច្នៃប្រឌិត មានទំនួលខុស្រូវ ក្នុងយុគសម័យថ្មី" បានបិទបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៅរសៀលថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top