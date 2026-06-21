ព័ត៌មាន
World Cup ២០២៦៖ FIFA ពង្រីក "កេរ្តិ៍ដំណែលបាល់ទាត់" នៅម៉ិកស៊ិក
កាលពីសប្តាហ៍មុន FIFA បានសម្របសម្រួលជាមួយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អន្តរអាមេរិក
(BID) និងសហព័ន្ធបាល់ទាត់ម៉ិកស៊ិក (FMF) ដើម្បីចាប់ផ្តើមកម្មវិធី FIFA Arena ដោយមានគោលដៅ
សាងសង់ទីលានបាល់ទាត់ខ្នាតតូចចំនួន ៨ កន្លែងនៅតាមទីក្រុង និងជនបទ
ក្នុងប្រទេសម៉ិកស៊ិកមុនដំណាច់ឆ្នាំ ២០២៦។ គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ FIFA មានគោលបំណងពង្រីកឱកាសចូលលេងកីឡាសម្រាប់សហគមន៍ ជាពិសេសកុមារ និងយុវជន។
ទីលានបាល់ទាត់ថ្មីនឹងត្រូវសាងសង់នៅទីសាធារណៈ
បម្រើសកម្មភាពកីឡាសហគមន៍ រៀបចំការប្រកួតក្នុងស្រុក ក៏ដូចជាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សង្គម។
ទន្ទឹមនឹងការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ កម្មវិធីនេះក៏រួមបញ្ចូលសកម្មភាពអប់រំ
លើកកម្ពស់ការដាក់បញ្ចូលក្នុងសង្គម និងការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សា
ព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការចូលរួមរបស់កុមារី និងយុវនារី។
យោងតាម FIFA គម្រោងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីបង្កើតផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានរយៈពេលវែងសម្រាប់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ World Cup៕