Viettel និង Qualcomm ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនាំវៀតណាមក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យាដ៏សំខាន់របស់ពិភពលោក
តាមនោះ Viettel និង Qualcomm នឹងបន្តបើកដំណើរការគម្រោងស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ ដោយមានគោលដៅ Viettel គ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្រ រួមមានៈ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ 5G/6G ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្តាញឆ្លាតវៃដែលមានមូលដ្ឋានលើ AI ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដំណើរការ AI ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ ដំណោះស្រាយ AI សម្រាប់រដ្ឋាភិបាល និងធុរកិច្ច ស្ថានីយឆ្លាតវៃ 5G/6G ...។ ទាំងនេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យា និងផលិតផលស្ថិតក្នុងក្រុមបច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន ១១ ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រកាស រួមចំណែកក្នុងការសម្រេចគោលដៅនាំសេដ្ឋកិច្ច ឌីជីថលរួមចំណែក ៣០% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់វៀតណាមនៅឆ្នាំ ២០៣០៕