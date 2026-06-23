ព័ត៌មាន
UOB៖ ទំនុកចិត្តអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមងើបឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំង
ព័ត៌មានដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងការសិក្សាទស្សនវិស័យអាជីវកម្មឆ្នាំ ២០២៦ របស់ធនាគារ UOB ដែលបានចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី ២២ ខែមិថុនា បង្ហាញថា ទេសភាពអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកំពុងបង្ហាញសញ្ញាវិជ្ជមានកាន់តែច្រើន។ អាជីវកម្មវៀតណាមចំនួន ៩ ក្នុងចំណោម ១០ ដែលត្រូវបានស្ទង់មតិរំពឹងថា នឹងទទួលបានលទ្ធផលអាជីវកម្មប្រសើរឡើងនៅឆ្នាំនេះ ខណៈពេលដែលព្យាករណ៍ពីកំណើនប្រាក់ចំណូលកាន់តែខ្លាំងនៅដំណាក់កាល ២០២៧-២០២៨។
អាទិភាពលេចធ្លោមួយដែលបានកត់សម្គាល់នៅក្នុងការស្ទង់មតិនៅឆ្នាំនេះគឺការគ្រប់ គ្រងថាមពល។ រហូតដល់ ៩៦% នៃអាជីវកម្មវៀតណាមចាត់ទុកថា នេះជាបញ្ហាសំខាន់ ដែលខ្ពស់ជាង៨៧% នៃមធ្យមភាគក្នុងតំបន់។ ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅទាំងនេះ អាជីវកម្មកំពុងបង្កើនការវិនិយោគលើដំណោះស្រាយដូចជាគ្រឿងចក្រសន្សំសំចៃថាមពល (៤៣%) និងថាមពលព្រះអាទិត្យ (៤២%) ដោយមានគោលបំណងធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពនៃការគ្រប់គ្រងថ្លៃដើមជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការប្រកបដោយចីរភាព។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ អាជីវកម្មវៀតណាមកំពុងពន្លឿនការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) កំពុងអះអាងតួនាទីរបស់ខ្លួនជាកម្លាំងជំរុញកំណើនដ៏សំខាន់។ ចំនួន ៨០% នៃអាជីវកម្មបានចាប់ផ្តើមអនុវត្ត AI; ចំនួន ២៥% នៃអាជីវកម្មទាំងនេះបានប្រើប្រាស់ AI ក្នុងកម្រិតខ្ពស់។ លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិក៏បង្ហាញផងដែរថា អាជីវកម្មពីរភាគបីនឹងបង្កើនថវិកាវិនិយោគសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យានេះជាង ២៥% នៅឆ្នាំ ២០២៦៕