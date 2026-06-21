Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

UNODC ចាត់ទុកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាតំបន់អាទិភាពកំពូលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន

នៅទីក្រុងវីយែន ប្រទេសអូទ្រីស គណៈកម្មាធិការអាស៊ាននៅទីក្រុងវីយែន (ACV) ដែលមានឯកអគ្គរដ្ឋទូត និងភារធារីមកពីរដ្ឋជាសមាជិកចំនួនប្រាំបី (វៀតណាម ហ្វីលីពីន ម៉ាឡេស៊ី មីយ៉ាន់ម៉ា ឥណ្ឌូនេស៊ី ថៃ ឡាវ និងសិង្ហបុរី) ថ្មីៗនេះបានជួបធ្វើការជាមួយលោកស្រី Monica Juma នាយកប្រតិបត្តិនៃការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីគ្រឿងញៀន និងឧក្រិដ្ឋកម្ម (UNODC)។
ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកិច្ចប្រជុំការងារ (រូបថត៖ VOV)

ថ្លែងនៅក្នុងជំនួបធ្វើការនេះ លោកស្រី Monica Juma បានបញ្ជាក់ថា អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅតែជាតំបន់អាទិភាពមួយរបស់ UNODC ដោយសារតែបញ្ហាប្រឈមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងៗដែលតំបន់នេះកំពុងប្រឈមមុខ ដូចជាការជួញដូរគ្រឿងញៀន ឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត ការឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិត ការជួញដូរមនុស្ស ការលាងលុយកខ្វក់ និងឧក្រិដ្ឋកម្មរៀបចំឆ្លងដែន។

រីឯខ្លួនវិញ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំប្រទេសអូទ្រីស លោក Vu Le Thai Hoang បានសង្កត់ធ្ងន់ថា វៀតណាមវាយតម្លៃខ្ពស់ លើការគាំទ្ររបស់ UNODC ចំពោះសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) និងតំបន់។ លោកក៏បានស្នើឱ្យ UNODC បន្តផ្តល់អាទិភាពដល់កម្មវិធីកសាងសមត្ថភាព ជំនួយបច្ចេកទេស និងការលើកកម្ពស់ការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃឧបករណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន។ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមតែងតែទទួលស្គាល់សារៈសំខាន់នៃវិធីសាស្រ្តផ្តោតលើប្រជាជន និងបង្កើនការយល់ដឹងអន្តរជាតិអំពីតួនាទីដ៏សំខាន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមសកលបច្ចុប្បន្ន៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ពិធីបិទសន្និសីទសារព័ត៌មានជាតិឆ្នាំ២០២៦

ពិធីបិទសន្និសីទសារព័ត៌មានជាតិឆ្នាំ២០២៦

បន្ទាប់ពីបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃ នៅទីក្រុងហៃផុង (១៩-២១ មិថុនា) សន្និសីទសារព័ត៌មានជាតិឆ្នាំ២០២៦ ដែលមានប្រធានបទសំខាន់គឺ "សារព័ត៌មានវៀតណាម - ស្មោះត្រង់ ច្នៃប្រឌិត មានទំនួលខុស្រូវ ក្នុងយុគសម័យថ្មី" បានបិទបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៅរសៀលថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top