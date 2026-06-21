ព័ត៌មាន
UNODC ចាត់ទុកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាតំបន់អាទិភាពកំពូលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន
ថ្លែងនៅក្នុងជំនួបធ្វើការនេះ លោកស្រី Monica
Juma បានបញ្ជាក់ថា អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅតែជាតំបន់អាទិភាពមួយរបស់ UNODC
ដោយសារតែបញ្ហាប្រឈមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងៗដែលតំបន់នេះកំពុងប្រឈមមុខ
ដូចជាការជួញដូរគ្រឿងញៀន ឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត ការឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិត
ការជួញដូរមនុស្ស ការលាងលុយកខ្វក់ និងឧក្រិដ្ឋកម្មរៀបចំឆ្លងដែន។
រីឯខ្លួនវិញ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំប្រទេសអូទ្រីស លោក Vu Le Thai Hoang បានសង្កត់ធ្ងន់ថា វៀតណាមវាយតម្លៃខ្ពស់ លើការគាំទ្ររបស់ UNODC ចំពោះសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) និងតំបន់។ លោកក៏បានស្នើឱ្យ UNODC បន្តផ្តល់អាទិភាពដល់កម្មវិធីកសាងសមត្ថភាព ជំនួយបច្ចេកទេស និងការលើកកម្ពស់ការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃឧបករណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន។ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមតែងតែទទួលស្គាល់សារៈសំខាន់នៃវិធីសាស្រ្តផ្តោតលើប្រជាជន និងបង្កើនការយល់ដឹងអន្តរជាតិអំពីតួនាទីដ៏សំខាន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមសកលបច្ចុប្បន្ន៕