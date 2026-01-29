ព័ត៌មាន
UNESCO អបអរសាទរសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌វៀតណាម
នៅក្នុងសារនោះ អង្គការ UNESCO បានទទួលស្គាល់និងអបអរសាទរចំពោះការិយាល័យនយោបាយនៃបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ដែលបានចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៨០ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌; ដោយចាត់ទុកនេះ ជាឯកសារដ៏សំខាន់ពិសេស ដែលបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតអំពីការអភិវឌ្ឍ តាមនោះ វប្បធម៌មិនត្រឹមតែជាវិស័យឧបត្ថម្ភប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែជាសសរស្តម្ភមួយក្នុងចំណោមសសរស្តម្ភទាំងបួននៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព រួមជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងបរិស្ថាន។ អង្គការ UNESCO បានទទួលស្គាល់ថា ទិសដៅរបស់វៀតណាម ស្របនឹងចក្ខុវិស័យ និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមរបស់អង្គការ UNESCO ដើម្បីធ្វើឱ្យវប្បធម៌ក្លាយជាគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពដោយឯករាជ្យនៅក្នុងរបៀបវារៈសកលក្រោយឆ្នាំ ២០៣០។
អង្គការ UNESCO បានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្តងទៀតពីការសន្យាបន្តសហការជាមួយវៀតណាមក្នុងការសម្រេចបានចក្ខុវិស័យនេះ ហើយបានបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់វប្បធម៌ជាកម្លាំងចលករសំខាន់នៃសមភាព វិបុលភាព និងសាមគ្គីភាពសង្គមលើទូទាំងពិភពលោក៕