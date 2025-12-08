Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

UNESCO ពិចារណាទទួលស្គាល់គំនូរ Dong Ho ជា​បេតិកភណ្ឌពិភពលោក

សម័យប្រជុំលើកទី ២០ នៃគណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបី បានបើកនៅយប់ថ្ងៃទី ៧ ខែធ្នូនៅទីក្រុងញូវដេលី ប្រទេសឥណ្ឌា។ ក្នុងអំឡុងរយៈពេល ៦ថ្ងៃនៃកិច្ចប្រជុំ គណៈកម្មាធិការនឹងពិចារណាតែងតាំងបេតិកភណ្ឌចំនួន ៦៨ ដែលស្នើរឡើងដោយប្រទេសចំនួន ៧៨ ដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីនៃអនុសញ្ញា។

យោងតាមអនុសញ្ញាឆ្នាំ ២០០៣ សម្រាប់ការការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបី អង្គការ UNESCO បានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ជាបញ្ជីអន្តរជាតិចំនួនបី ដើម្បីបញ្ជាក់ និងជំរុញភាពចម្រុះនៃបេតិកភណ្ឌមានជីវិតនៅជុំវិញពិភពលោក។ សំខាន់ជាងនេះទៅទៀត គឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារបេតិកភណ្ឌ។ បច្ចុប្បន្ននេះ បេតិកភណ្ឌសរុបចំនួន ៧៨៨ ត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសចំនួន ១៥០។

តាមផែនការ ក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី ២០នេះ គណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបី នឹងពិចារណាលើឯកសារតែងតាំងនៃសិប្បកម្មគំនូរប្រជាប្រិយ Dong Ho របស់វៀតណាមជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីដែលត្រូវការការការពារជាបន្ទាន់ដល់មនុស្សជាតិ។

 យោងតាមអង្គការ UNESCO បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរួមមាន ប្រពៃណីផ្ទាល់មាត់ សិល្បៈសម្តែង ការអនុវត្តសង្គម ពិធីសាសនានិងបុណ្យទាននានា ចំណេះដឹងនិងជំនាញដែលសហគមន៍ ក្រុម និងបុគ្គល ទទួលស្គាល់ជាផ្នែកមួយនៃអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌របស់ខ្លួន។ ការទទួលស្គាល់តាមរយៈបញ្ជីរបស់ UNESCO ជួយបង្កើនការយល់ដឹងអំពីភាពចម្រុះនៃប្រពៃណី លើកទឹកចិត្តប្រទេសនិងសហគមន៍ឱ្យចាត់វិធានការដើម្បីការពារ និងថែរក្សាប្រពៃណីទាំងនោះសម្រាប់អនាគត៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ខេត្ត ក្វាងនិញ រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ទ្រង់ទ្រាយធំជាច្រើននៅចុងឆ្នាំ

ខេត្ត ក្វាងនិញ រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ទ្រង់ទ្រាយធំជាច្រើននៅចុងឆ្នាំ

ខេត្តក្វាងនិញនឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ ដំណើរបេតិកភណ្ឌ នៅសង្កាត់ Yen Tu និងព្រឹត្តិការណ៍រាប់ថយក្រោយ (countdown) ឆ្នាំ ២០២៥ នៅសង្កាត់ Ha Long។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top