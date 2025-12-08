ព័ត៌មាន
UNESCO ពិចារណាទទួលស្គាល់គំនូរ Dong Ho ជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោក
យោងតាមអនុសញ្ញាឆ្នាំ ២០០៣ សម្រាប់ការការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបី អង្គការ UNESCO បានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ជាបញ្ជីអន្តរជាតិចំនួនបី ដើម្បីបញ្ជាក់ និងជំរុញភាពចម្រុះនៃបេតិកភណ្ឌមានជីវិតនៅជុំវិញពិភពលោក។ សំខាន់ជាងនេះទៅទៀត គឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារបេតិកភណ្ឌ។ បច្ចុប្បន្ននេះ បេតិកភណ្ឌសរុបចំនួន ៧៨៨ ត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសចំនួន ១៥០។
តាមផែនការ ក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី ២០នេះ គណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបី នឹងពិចារណាលើឯកសារតែងតាំងនៃសិប្បកម្មគំនូរប្រជាប្រិយ Dong Ho របស់វៀតណាមជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីដែលត្រូវការការការពារជាបន្ទាន់ដល់មនុស្សជាតិ។
យោងតាមអង្គការ UNESCO បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរួមមាន ប្រពៃណីផ្ទាល់មាត់ សិល្បៈសម្តែង ការអនុវត្តសង្គម ពិធីសាសនានិងបុណ្យទាននានា ចំណេះដឹងនិងជំនាញដែលសហគមន៍ ក្រុម និងបុគ្គល ទទួលស្គាល់ជាផ្នែកមួយនៃអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌របស់ខ្លួន។ ការទទួលស្គាល់តាមរយៈបញ្ជីរបស់ UNESCO ជួយបង្កើនការយល់ដឹងអំពីភាពចម្រុះនៃប្រពៃណី លើកទឹកចិត្តប្រទេសនិងសហគមន៍ឱ្យចាត់វិធានការដើម្បីការពារ និងថែរក្សាប្រពៃណីទាំងនោះសម្រាប់អនាគត៕