ព័ត៌មាន
Standard Chartered៖ សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមស្តារឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំង
របាយការណ៍នេះបានវាយតម្លៃថា វៀតណាមនៅតែរក្សាបាននូវភាពធន់ល្អចំពោះបញ្ហាប្រឈមពីខាងក្រៅ ដោយសារតែមូលដ្ឋាននៃការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកមានស្ថេរភាព ផលិតកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មរក្សាកំណើនប្រកបដោយចីរភាព និងការពង្រីកនៃលំហូរពាណិជ្ជកម្ម ទោះបីជាមានល្បឿនយឺតជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងដំណាក់កាលមុនក៏ដោយ។
Standard Chartered ជឿជាក់ថា បរិយាកាសម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមនៅតែទទួលបានការគាំទ្រដោយគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុបត់បែន ក្នុងនោះ អត្រាការប្រាក់ត្រូវបានរំពឹងថានឹងមានស្ថេរភាពនៅកម្រិត ៤.៥% ដែលរួមចំណែកដល់ការរក្សាស្ថិរភាពទីផ្សាររូបិយវត្ថុ និងគាំទ្រដល់កំណើន។
ជាទូទៅ វៀតណាមនៅតែត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានយថាទស្សន៍កំណើនស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ ដោយមូលដ្ឋានគ្រឹះរយៈពេលវែងបន្តពង្រឹងសន្ទុះនៃការងើបឡើងវិញក្នុងរយៈពេលខាងមុខ៕