ព័ត៌មាន
Soi Sim - ឆ្នេរសមុទ្រតែមួយគត់នៅវៀតណាមជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងបញ្ជីឆ្នេរសមុទ្រស្រស់ស្អាតបំផុតលើពិភពលោក
ក្នុងនោះ ឆ្នេរសយស៊ីម (Soi Sim) ដែលមានទីតាំងនៅលើកោះតូចមួយនៅចំកណ្តាល ឈូងសមុទ្រហាឡុង មានកិត្តិយសធ្វើជាតំណាងរបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងបញ្ជីបេក្ខជន ។
បញ្ជីឈ្មោះឆ្នាំនេះលាតសន្ធឹងលើប្រទេសចំនួន ២២ ដោយមានឆ្នេរថ្មីចំនួន ២៧ រួមទាំងឆ្នេរមួយមកពីប្រទេសវៀតណាម ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើសម្រស់ទេសភាព វប្បធម៌ឆ្នេរ និងការតភ្ជាប់ជាមួយធម្មជាតិ។ មគ្គុទ្ទេសក៍នេះមិនត្រឹមតែនិយាយអំពីការស្វែងយល់ពីឆ្នេរដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតរបស់ពិភពលោកប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងលើកតម្កើងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីធម្មជាតិដែលបង្កើតជាគោលដៅទាំងនេះផងដែរ។
កោះសយស៊ីម មានផ្ទៃដីប្រហែល ៨,៧ ហិកតា ស្ថិតនៅឈូងសមុទ្រហាឡុងមានចម្ងាយប្រហែល ១២ គីឡូម៉ែត្រពីកំពង់ផែទេសចរណ៍អន្តរជាតិទួនចូវ (ហាឡុង)។ ជាធម្មតា អ្នកទស្សនាត្រូវជិះទូកប្រហែល ៩០ នាទីដើម្បីទៅដល់កោះនេះ។ គណៈគ្រប់គ្រងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកឈូងសមុទ្រហាឡុង - អៀន ទឺ បានបញ្ជាក់ថា កោះនេះត្រូវបានបិទជាបណ្ដោះអាសន្នការទទួលអ្នកទស្សនាសម្រាប់ការវិនិយោគ និងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដោយមានគោលបំណងបើកឆ្នេរនៅឆ្នាំនេះ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកទេសចរ។ ចំណុចលេចធ្លោមួយនៃ Soi Sim គឺប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលនៅដដែល។ បច្ចុប្បន្នកោះនេះមានតំបន់ព្រៃឈើធម្មជាតិ ដោយមានរុក្ខជាតិជាច្រើនប្រភេទនៅឈូងសមុទ្រហាឡុង។ ជាពិសេស ទីនេះមានចង្កោមដើម មីថលបុរាណដុះដោយធម្មជាតិ។ នៅខែឧសភា ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ផ្កាមីថលរីកពណ៌ស្វាយនៅលើជម្រាលភ្នំ បង្កើតជាទេសភាពដ៏ប្លែក ហើយនេះក៏ជាប្រភពនៃឈ្មោះរបស់កោះនេះផងដែរ៕