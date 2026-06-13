Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

Soi Sim - ឆ្នេរសមុទ្រតែមួយគត់នៅវៀតណាមជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងបញ្ជីឆ្នេរសមុទ្រស្រស់ស្អាតបំផុតលើពិភពលោក

នៅទិវាមហាសមុទ្រពិភពលោក ថ្ងៃទី ៨ ខែមិថុនាកមន្លងមក អង្គការចាត់ថ្នាក់ឆ្នេរដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីមគ្គុទ្ទេសក៍ឆ្នេរសកលប្រចាំឆ្នាំ ដែលមានចំណងជើងថា "ឆ្នេរកូរ៉ូណា ១០០ ឆ្នាំ ២០២៦"។

ឆ្នេរសយស៊ីម (Soi Sim) ដែលមានទីតាំងនៅលើកោះតូចមួយនៅចំកណ្តាលឈូងសមុទ្រហាឡុង។ រូបថត៖ Nguyen Hung/laodong.vn

ក្នុងនោះ ឆ្នេរសយស៊ីម (Soi Sim) ដែលមានទីតាំងនៅលើកោះតូចមួយនៅចំកណ្តាល ឈូងសមុទ្រហាឡុង មានកិត្តិយសធ្វើជាតំណាងរបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងបញ្ជីបេក្ខជន ។

បញ្ជីឈ្មោះឆ្នាំនេះលាតសន្ធឹងលើប្រទេសចំនួន ២២ ដោយ​មានឆ្នេរថ្មីចំនួន ២៧ រួមទាំងឆ្នេរមួយមកពីប្រទេសវៀតណាម ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើសម្រស់ទេសភាព វប្បធម៌ឆ្នេរ និងការតភ្ជាប់ជាមួយធម្មជាតិ។ មគ្គុទ្ទេសក៍នេះមិនត្រឹមតែនិយាយអំពីការស្វែងយល់ពីឆ្នេរដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតរបស់ពិភពលោកប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងលើកតម្កើងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីធម្មជាតិដែលបង្កើតជាគោលដៅទាំងនេះផងដែរ។

កោះសយស៊ីម មានផ្ទៃដីប្រហែល ៨,៧ ហិកតា ស្ថិតនៅឈូងសមុទ្រហាឡុងមាន​ចម្ងាយប្រហែល ១២ គីឡូម៉ែត្រពីកំពង់ផែទេសចរណ៍អន្តរជាតិទួនចូវ (ហាឡុង)។ ជាធម្មតា អ្នកទស្សនាត្រូវជិះទូកប្រហែល ៩០ នាទីដើម្បីទៅដល់កោះនេះ។ គណៈគ្រប់គ្រងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកឈូងសមុទ្រហាឡុង - អៀន ទឺ បានបញ្ជាក់ថា កោះនេះត្រូវបានបិទជាបណ្ដោះអាសន្នការទទួលអ្នកទស្សនាសម្រាប់ការវិនិយោគ និងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដោយមានគោលបំណងបើកឆ្នេរនៅឆ្នាំនេះ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកទេសចរ។ ចំណុចលេចធ្លោមួយនៃ Soi Sim គឺប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលនៅដដែល។ បច្ចុប្បន្នកោះនេះមាន​តំបន់​ព្រៃឈើ​ធម្មជាតិ ដោយ​​មានរុក្ខជាតិជាច្រើនប្រភេទនៅឈូងសមុទ្រហាឡុង។ ជាពិសេស ទីនេះមានចង្កោមដើម មីថលបុរាណដុះដោយធម្មជាតិ។ នៅខែឧសភា ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ផ្កាមីថលរីកពណ៌ស្វាយនៅលើជម្រាលភ្នំ បង្កើតជាទេសភាពដ៏ប្លែក ហើយនេះក៏ជាប្រភពនៃឈ្មោះរបស់កោះនេះផងដែរ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

កិច្ចប្រជុំកំពូលរុស្ស៊ី-អាស៊ានបង្កើតកម្លាំងចលករថ្មីសម្រាប់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងតំបន់

កិច្ចប្រជុំកំពូលរុស្ស៊ី-អាស៊ានបង្កើតកម្លាំងចលករថ្មីសម្រាប់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងតំបន់

ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា នាយករដ្ឋមន្ត្រី វៀតណាម លោក ឡេ មិញហ៊ឹង បានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូវៀតណាមទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរុស្ស៊ី-អាស៊ាន ដែលបានប្រារព្ធឡើងនៅទីក្រុងកាហ្សាន ប្រទេសរុស្ស៊ី។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top